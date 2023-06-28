لوبجويت يتفوق على هالاند في إنجلترا

القاهرة (الاتحاد)

لا خلاف على أن ما قدمه إيرلينج هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، يُعد أمراً «خارقاً» غير مألوف في الكرة الإنجليزية، خاصة أنه في سن 22 عاماً حطّم العديد من الأرقام القياسية التي صمد بعضها عبر ما يزيد على 90 عاماً، ولأن الأرقام تحمل في طياتها الطرافة في بعض الأوقات، فإن حصاد المهاجم النرويجي «الفذ» الذي بلغ 36 هدفاً في 35 مباراة خلال منافسات «البريميرليج»، لم يكن الأكبر في إنجلترا عبر درجات الدوري المختلفة فيها!

والمقارنة الفنية لا تمت لهذا الأمر بصلة، حيث تختلف قوة المباريات والمنافسة في «البريميرليج» بالطبع عن نظيرتها في الدرجات الأدنى، التي تعرف عدداً أكبر من المباريات، وكان من الطريف أن يبرز اسم ليون لوبجويت، مهاجم فريق ليتون تاون، الذي يلعب في المستوى الخامس بدوري الهواة، التي تُصنّف كدرجة تاسعة في نظام الدوري الإنجليزي العام، حيث تجاوز لوبجويت حاجز الـ 50 هدفاً مع «الحُمر» بعدما وصل إلى 55 هدفاً تم تسجيلها في 50 مباراة، بمعدل يبلغ 1.1 هدف/ مباراة، وسبق للإنجليزي ابن الـ 28 عاماً اللعب مع كوينز بارك رينجرز في «الشامبيونشيب» بموسم 2015/2016، وفي البطولة ذاتها، الدرجة التاسعة المعروفة باسم «سبارتان جنوب ميدلاندز»، سجل لاعب آخر عدداً أكبر من أهداف هالاند، حيث هز تيلور جوشوا ريني الشباك 43 مرة خلال 44 مباراة مع فريقه، بيجيلزفاد يونايتد.

وفي الدرجة العاشرة، أي المستوى السادس من دوري الهواة الإنجليزي، تساوى لاعبان في إحراز 50 هدفاً خلال الموسم الماضي، وهما بريت بيتمان هدّاف فريق بورتشيستر وزكاري ويليت مهاجم فريق هورندين، والطريف أن بيتمان صنع 12 هدفاً آخر بخلاف أهدافه الغزيرة، كما جاء ثالثاً في ترتيب هدافي تلك البطولة برصيد 40 هدفاً، دوارتي مارتينز هدّاف فريق ستونيهام.

وفي دوري المقاطعات المتحدة بالقسم الجنوبي من الدرجة التاسعة، أحرز جيمس شو لاعب فريق كيمبيرلي 42 هدفاً في 46 مباراة، مقابل 41 لهداف فريق كورن، باتريك ويب، في العدد نفسه من المباريات، بينما تصدّر ماكاولاي لانجستاف قائمة هدافي الدوري الوطني الإنجليزي، الدرجة الخامسة، برصيد 42 هدفاً أحرزها في 47 مباراة مع فريقه نوتس كاونتي، وهي البطولة التي شهدت تسجيل باول مولين 38 هدفاً مع فريقه ريكسهام خلال 46 مباراة. وخلال مايو الماضي، قامت إحدى الصحف المحلية الإنجليزية بإجراء حوار مع ليون لوبجويت الذي يملك حساباً في «تويتر» يُتابعه 452 شخصاً فقط، في حين يُتابع حساب هالاند أكثر من 5 ملايين، وقال لوبجويت في تصريحاته إنه سجّل أكثر من 60 هدفاً في موسم سابق أيضاً، خلال فترة لعبه مع فريق باكنجهام تاون، ووصف وقتها نجم مانشستر سيتي، هالاند، بأنه «وحش» لا يُمكن مواجهته أو الدفاع أمامه، وأنه يثق في قدرة النرويجي على تخطي تلك الأرقام في «البريميرليج» يوماً ما.