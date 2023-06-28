جوندوجان.. مشجع «المنافس» يجتمع مع «قدوته»

مراد المصري (دبي)

بدأ برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، تدعيم صفوفه هذا الصيف، وكانت ضربة البداية مع أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بالوقت الحالي الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، الذي كان قائد مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي التاريخي، الذي حقق خلاله ثلاثية ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يلعب جوندوجان، البالغ من العمر 32 عاماً، أفضل أداء كروي في مسيرته حالياً، فقد سجل لاعبو خط وسط «البلوجرانا» مجتمعين 11 هدفاً فقط في الموسم الماضي في الدوري الإسباني، لكن الألماني سجل ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهذه جوانب من حياته قد لا يعرفها الجميع.

بداية جوندوجان الذي عرفه العالم من بوابة بروسيا دورتموند الألماني، لكنه نشأ وهو يشجع منافسه شالكه، مثل معظم الأطفال في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، انضم إلى أكاديمية شالكه، وهو في الثامنة من عمره، كان سعيداً، لكن مشكلة في الكاحل جعلته يرحل بعد موسم واحد. كما يتذكر في حديث سابق: «كنت في الثامنة من عمري والأمر صدمني بشدة، بعد ذلك بوقت طويل، فهمت ذلك، ولكن وقتها شعرت كما لو أن حلمي قد انتهى، وانتهت مسيرتي».

في الحقيقة استمر اللاعب في مسيرة لامعة تدرج خلالها في صفوف في بوخوم، نورنبرج، بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي والآن برشلونة.

سيكون هذا الانتقال مثيراً بشكل خاص لجوندوجان لأن مدربه الجديد هو تشافي هيرنانديز، وهو لاعب كان مثله الأعلى عندما بدأ مسيرته الاحترافية. كما أوضح الدولي الألماني في مقابلة عام 2017، مع صحيفة ماركا الإسبانية: «لقد عشقت تشافي، لأنه كان دائماً قدوتي وقد تطلعت إليه حقاً. لقد كان رائعاً، واستمتعت حقاً بدوره في فريق برشلونة المميز.»

يجمع هذا الانتقال بين جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي، حيث لعب لاعب خط الوسط والمهاجم في 77 مباراة معاً في بروسيا دورتموند في الفترة من 2011 إلى 2013، وفازا معاً بالدوري الألماني 2012/2011، بالإضافة إلى كأس ألمانيا في نفس الموسم وكأس السوبر الألماني 2013. في «الملعب الفيستفالي» طورا كيمياء ممتازة وقتها قاد ليفاندوفسكي خط الهجوم، فيما تولى جوندوجان اللعب خلف البولندي في خط الوسط، وسيتطلعان الآن إلى تكرار تلك الشراكة في «الليجا».

جوندوجان لاعب خط وسط متكامل، يمكنه الدفاع، المراوغة، التمرير والتسجيل، لم يسجل الكثير فقط، حيث سجل 10 أهداف على الأقل في كل من المواسم الثلاثة الماضية، ولكنه أيضاً سجل أهدافاً رائعة، فقد تم اختيار هدفه الرائع بعد 13 ثانية فقط من ضربة بداية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، أفضل هدف لمانشستر سيتي هذا الموسم.

ليس جوندوجان هو الرياضي المحترف الوحيد في عائلته، قريبته ناز إيدمير، هي واحدة من أفضل لاعبات كرة الطائرة النسائية الأوروبية، وقد فازت بعدة ميداليات مع المنتخب الوطني التركي. غالباً ما يسافر جوندوجان مع عائلته، من أصل تركي، لمشاهدتها تلعب في المسابقات الدولية.