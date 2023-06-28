جيسوس: سأعود أقوى الموسم المقبل مع «الفرسان»



مراد المصري (دبي)

عبَّر البرازيلي إيجور جيسوس، مهاجم شباب الأهلي، عن تطلعه للعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل مع «الفرسان»، بعد موسم غاب خلاله في العديد من الأوقات بسبب الإصابة، قبل أن يعود في الوقت المهم من أجل حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين الأول في مسيرة اللاعب في ملاعبنا.

وشكل جيسوس علامة فارقة على صعيد فئة اللاعب المقيم منذ انضمامه إلى صفوف شباب الأهلي في عام 2020، حيث تفوق على اللاعبين الأجانب الأساسيين وكان هدافاً مميزاً، حيث سجل صاحب الـ 22 عاماً، 26 هدفاً وصنع 16 هدفاً في 61 مباراة في مختلف البطولات، وقال: «سعيت لتحقيق النجاح منذ الانضمام لصفوف الفريق، وهذا الموسم علامة فارقة بعد الفوز بلقب الدوري عقب سنوات لم يحقق فيها فريقنا اللقب، وعلى الصعيد الشخصي كان له مذاق خاص لأنه لقبي الأول في الدوري، بعد تحقيق ألقاب كؤوس أخرى».

وتابع: «أنا سعيد جداً بإنهاء الموسم كبطل، سجلت ستة أهداف فقط هذا الموسم في الدوري بسبب الإصابة، وأريد أن أعود أقوى عقب نهاية إجازتي في البرازيل والظهور بأفضل مستوى في الموسم المقبل».

وأوضح اللاعب أنه تعافى بالكامل من الإصابة التي أبعدته خلال منتصف الموسم الماضي، وقال: «تمكنت من إكمال برنامجي التأهيلي، وأريد أن ألعب مرة أخرى بشكل منتظم وأن أكون راضٍ عن نفسي في أرضية الملعب من خلال مساعدة زملائي وتحقيق الانتصارات والنتائج التي نتطلع لها دائماً للبقاء في المقدمة».

وفيما يتعلق بخوض تصفيات دوري أبطال آسيا مطلع الموسم المقبل، قال: «يجب أن نقاتل للظهور بأفضل صورة ممكنة في هذه البطولة القارية، وأن نخوض جميع المسابقات باعتبارها بطولات رئيسية لنا من أجل المنافسة عليها ومحاولة تحقيق الخطط التي نضعها في النادي من أجل تحقيق الألقاب في كل موسم والوجود بقوة».

واعتبر اللاعب أن مسيرته بالمجمل في صفوف شباب الأهلي، شكلت فرصة مهمة له للتطور وتقديم الأداء الذي يسعى للاستمرار عليه، لكن ما زال أمامه الكثير من أجل تقديمه، وأن الطريق طويل بخدمة «الفرسان» الذي يؤمن بقدراته ويمنحه الثقة دائماً.