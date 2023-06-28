النجوم يؤدون مناسك «الحج»

مراد المصري (دبي)

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أمس صور وفيديوهات لنجوم كرة القدم العالميين والعرب الذين توافدوا إلى السعودية من أجل تأدية مناسك الحج هذا العام، بما يقدم رسائل إيجابية على اعتبارهم قدوة لأجيال الشباب المتابعين لهم.

وأصر الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب أي سي ميلان الإيطالي على تأدية مناسك الحج، رغم الإصابة التي يعاني منها، حيث ظهر على عكاز يعاونه على السير.

كما تواجد الفرنسيان نجولو كانتي، الذي انضم إلى صفوف اتحاد جدة مؤخراً قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وعبدالله دوكوري لاعب إيفرتون الإنجليزي.

وتداولت الجماهير مقطع فيديو للمصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، حيث كان يؤدي مناسك الحج وسط حشود من المسلمين على جبل عرفات، ويستخدم «بخاخ» لرش المياه، وسط أجواء ودية مع الحجاج.

كما تواجد النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث اختار استغلال إجازته الصيفية من أجل القيام بهذه الفريضة، وقبل انطلاق تحضيرات فريقه للموسم الجديد.