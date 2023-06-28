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التاج التونسي يزين النجم الساحلي في «ليلة العيد»

التاج التونسي يزين النجم الساحلي في «ليلة العيد»
28 يونيو 2023 12:30

 
تونس (د ب أ)


توج فريق النجم الساحلي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم عقب تعادله مع مضيفه اتحاد بن قردان سلبياً في الجولة الثالثة عشرة من منافسات مجموعة التتويج، والتي شهدت أيضاً تعادل الترجي مع الأفريقي سلبياً وفوز الصفاقسي على اتحاد تطاوين 4 - صفر. 

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فشل فريقا النجم الساحلي واتحاد بن قردان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد يوسف المصراطي لاعب اتحاد بن قردان في الدقيقة 33 ورفع النجم رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.
وأصبح هذا اللقب هو الحادي عشر للنجم علماً بأن آخر لقب للدوري توج به النجم كان في موسم 2016 - 2015 وفي المباراة الثانية، تعادل الترجي مع ضيفه الأفريقي سلبياً. ورفع الترجي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الأفريقي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.
وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الصفاقسي على اتحاد تطاوين 4 - صفر، وسجل أهداف الصفاقسي أمين الحبوبي في الدقيقة الثانية وحسين علي السعيدي في الدقيقة السابعة وأشرف الحباسي (هدفين) في الدقيقتين 14 و60. ورفع الصفاقسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد اتحاد تطاوين عند أربع نقاط في المركز الثامن.

النجم الساحلي
الدوري التونسي
الصفاقسي
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