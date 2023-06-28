من يخلف جالتييه في سان جيرمان؟



باريس (أ ف ب)

سيفصح نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، عن هوية مدربه الجديد خلفاً لكريستوف جالتييه الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات، ويتم تداول اسم مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي كأبرز المرشحين لخلافة نظيره الفرنسي جالتييه الذي قاد نادي العاصمة للفوز بلقب الدوري.

وأكد المصدر أن تقديم المدرب الجديد لن يتم هذا الأسبوع بخلاف ما أشارت إليه وسائل إعلام عدة.

وكان سان جرمان ومستشاره لكرة القدم الإسباني لويس كامبوس أبلغا في بداية شهر يونيو جالتييه الذي كان عقده ينتهي في 30 يونيو 2024، أنه لن يبقى ضمن أروقة النادي لعام إضافي، وذلك بعد نهاية موسم معقد على المستوى الرياضي ورغم إحرازه لقب الدوري للمرة الحادية عشرة القياسية في تاريخه.

وكان كامبوس قرر التعاقد الصيف الماضي مع جالتييه بعدما سبق أن عملا معاً في ليل، لكن الأخير دفع غالياً ثمن تراجع نتائج فريقه في النصف الثاني من الموسم، إضافة إلى خروجه من دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ولا تزال المفاوضات بشأن شروط رحيل جالتييه جارية.