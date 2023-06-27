استقبال «الأبطال» لبعثة الأولمبياد الخاص بعد حصاد «ألعاب برلين»

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة الإمارات للأولمبياد الخاص إلى أرض الوطن، حيث شهد مطار دبي الدولي استقبالاً حافلاً لها، تثميناً لمشاركة اللاعبين الناجحة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، والحصول على 73 ميدالية في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر عالمياً.

كان في استقبال البعثة عند عودتها لفيف من كبار الشخصيات منهم، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالله الحميدان، الأمين العام في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعائشة ميران، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد النيادي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وريم الفهيم، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبيد مبارك الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والفعاليات اتحاد رياضات التزلج المدولب، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومريم راشد المنصوري، مديرة إدارة الشؤون الإدارية باتحاد رياضات التزلج المدولب، وأمين يوسف أمين، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في أدنوك، وريم أبو العينين، رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية في أدنوك، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الرياضية وجمعيات أصحاب الهمم في الدولة، وأسر اللاعبين. كما حرص مجتمع الأولمبياد الخاص على استقبال اللاعبين وأعضاء البعثة بحفاوة تتناسب مع إنجازهم الكبير، وفي الوقت تلائم أجواء حلول عيد الأضحى المبارك، فقدمت فرقة حربية عزفاً لموسيقى محلية، في إشارة للاعتزاز بالهوية الإماراتية التي أكد عليها اللاعبون خلال المنافسات.

وكانت دولة الإمارات قد شاركت في ألعاب برلين 2023 التي عقدت في الفترة من 17-25 يونيو الجاري، بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوامها 167 فرداً، منهم 103 ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين ويبلغ عددهم 31 لاعباً، وحققت الإمارات أفضل نتيجة على مستوى الدول العربية المشاركة، حيث تمكن اللاعبون من الفوز بـ 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية، في 20 رياضة مختلفة.

من جانبه، هنأ عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الإمارات، قيادة وشعباً، بالمنجزات والمكتسبات التي حققها الأبطال في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وحصولهم على 73 ميدالية في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر عالمياً.

وقال: «أثبت أبطال الأولمبياد من أصحاب الهمم قدرتهم على الوصول إلى منصات التتويج، رافعين علم بلادهم عالياً، متسلحين بإرادة صلبة وقوية، ومتغلبين على جميع التحديات، ليكونوا مثالاً يحتذى به، ونبراساً للتصميم والعمل الجاد والدؤوب».

وأضاف العواني: «أحدثت الرياضة تغيراً اجتماعياً كبيراً في نظرة المجتمعات واتجاهاتها نحو أصحاب الهمم، ومنحت الرياضة الفرصة لهم لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم، فتطورت المسابقات الخاصة برياضة أصحاب الهمم على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويعتبر إنجاز اليوم العالمي هو أعلى استحقاق في ظل وجود 7 آلاف مشارك من أكثر من 190 دولة حول العالم». وأشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، باللاعبين وقال: «إنجازات رياضيينا في الأولمبياد الخاص تعكس رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم. بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019، تأتي مشاركة الدولة في ألعاب برلين 2023 بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وبرياضيين ورياضيات يشاركون في 20 رياضة، وكذلك مشاركة عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة التي أقيمت على هامش الألعاب لتؤكد دعم ورعاية القيادة الرشيدة لهذه الفئة من الرياضيين الذين يتفانون في التدريب واللعب واللقاءات الحوارية لتمثيل وطنهم خير تمثيل، وعكس التطور الذي يناله أبناء الوطن عموماً وفئة أصحاب الهمم خصوصاً، وقد حرص أبناء وبنات الوطن على عكس هذه الرعاية والدعم الكبيرين من قيادتنا الرشيدة بتحقيق أكبر حصيلة عربية في الحدث الأكبر في العالم، والتي بلغت 73 ميدالية، من بينها 18 ذهبية و22 فضية و33 برونزية، فلهم منا كل التقدير والثناء على ما قدموه لدولة الإمارات بإخلاص وتفانٍ رائعين».

وبهذه المناسبة، قال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «أسعدنا الوجود في استقبال بعثة الأولمبياد الخاص لنحيي اللاعبين من أصحاب الهمم أصحاب المنجزات الكبيرة التي نفخر بها جميعاً. نبارك لهم ولأسرهم الكريمة ولقيادة دولة الإمارات على تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم دولة الإمارات عالياً».

وتصنف الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023 كأكبر حدث رياضي لأصحاب الهمم، شارك فيه قرابة الـ 7000 رياضي من 190 دولة، تنافسوا في 26 رياضة أولمبية، كما شارك حوالي 20 ألف متطوع في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي حضره أكثر من 300 ألف شخص من مختلف دول العالم.

وأعلنت شركة «أدنوك»، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، قبل سفر بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في برلين 2023، توقيع اتفاقية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لرعاية الفريق الوطني المشارك في الألعاب، بهدف دعم برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي الهادفة لتمكين اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وعلى أصحاب الهمم.