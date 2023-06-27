الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مهرجان الأكاديميات الخليجية يستعد لإطلاق النسخة السادسة

اجتماع اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي في عجمان (الاتحاد)
28 يونيو 2023 01:16

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«السلامة والأمان» على شاطئ عجمان
انتقالات الأجانب المحلية.. «نجاح» و«فشل» في الدوري!

عقدت اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية اجتماعاً تنسيقياً لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لإطلاق النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي انطلقت منذ 2016 بتنظيم مركز كواترو الرياضي في إمارة عجمان، وبرعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان. 
ترأس الاجتماع عبدالعزيز عبدالله، مدير مركز كواترو الرياضي، المشرف العام على المهرجان الكروي، وبحضور مديري اللجان التنظيمية كافة والأعضاء، وتم خلال الاجتماع التأكد من التحضيرات اللازمة لتنظيم النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 13 يوليو 2023، ويتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12 سنة مواليد 2011 و2012، إلى جانب العديد من البرامج الشائقة والمميزة وستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة.
وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضاً رحلات ترفيهية إلى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي، إلى جانب مسابقة  التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى.
وأكد عبدالعزيز عبدالله، المشرف العام على المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، أن اللجنة المنظمة ستعقد مؤتمراً صحفياً في الثالث من يوليو المقبل للإعلان عن التفاصيل كافة المتعلقة بالمهرجان، والكشف عن الرعاة والفرق المشاركة في فئتي البطولة، علاوة على إجراء القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات والنقاش حول اللائحة الفنية المعتمدة والتي سيتم تطبيقها في البطولة.

مركز كواترو الرياضي
عجمان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©