مهرجان الأكاديميات الخليجية يستعد لإطلاق النسخة السادسة

عجمان (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية اجتماعاً تنسيقياً لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لإطلاق النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي انطلقت منذ 2016 بتنظيم مركز كواترو الرياضي في إمارة عجمان، وبرعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان.

ترأس الاجتماع عبدالعزيز عبدالله، مدير مركز كواترو الرياضي، المشرف العام على المهرجان الكروي، وبحضور مديري اللجان التنظيمية كافة والأعضاء، وتم خلال الاجتماع التأكد من التحضيرات اللازمة لتنظيم النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 13 يوليو 2023، ويتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12 سنة مواليد 2011 و2012، إلى جانب العديد من البرامج الشائقة والمميزة وستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة.

وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضاً رحلات ترفيهية إلى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي، إلى جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، المشرف العام على المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، أن اللجنة المنظمة ستعقد مؤتمراً صحفياً في الثالث من يوليو المقبل للإعلان عن التفاصيل كافة المتعلقة بالمهرجان، والكشف عن الرعاة والفرق المشاركة في فئتي البطولة، علاوة على إجراء القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات والنقاش حول اللائحة الفنية المعتمدة والتي سيتم تطبيقها في البطولة.