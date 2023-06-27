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الرياضي

سهيل بن بطي يثمن إنجازات أبناء الإمارات في «الألعاب العالمية»

سهيل بن بطي يثمن إنجازات أبناء الإمارات في «الألعاب العالمية»
27 يونيو 2023 18:57

أبوظبي (الاتحاد)


أعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عن بالغ سعادته وافتخاره بما حققته بعثة الإمارات خلال مشاركتها في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، التي أقيمت خلال الفترة من 17 ولغاية 25 يونيو الجاري.

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وقال: «نجح أبطالنا في بلوغ منصات التتويج في هذه الدورة بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتهيئة عوامل النجاح وتذليل الصعاب كافة أمامهم ما فتح أبواب المجد في برلين»، مؤكداً أن أبطال وبطلات الإمارات كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج، ورفعوا علم الدولة عالياً في سماء برلين.
وأضاف: «بكل فخر واعتزاز أتقدم بالتهنئة الخالصة للاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، ولكافة الاتحادات الرياضية والقائمين عليها الذي عملوا بجد وإخلاص في سعيهم لإعداد وتحضير لاعبيهم بالصورة المثلى التي تستهدف تحقيق الطموحات المنشودة، ولا يفوتني أن أشكر كل من وقف وراء هذا النجاحات، والتي أثلجت صدورنا جميعاً».
وبثقة ووسط تفاؤل مسبق، أكد الشيخ سهيل أن الإنجازات متوقعة دائماً من قبل أبناء الإمارات في أي محفل يشاركون فيه، قائلاً «المنتخبات الإماراتية شاركت بمستويات رياضية عالية، وتمكنت في الكثير من المنافسات من الوقوف على منصات التتويج، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً لتسطر منجزات رياضية تاريخية جديدة، وأتمنى أن تتواصل الإنجازات الإماراتية المقبلة على المستويات كافة». 

الألعاب العالمية
الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
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