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الرياضي

رابيو و«السيدة العجوز».. المغامرة مستمرة!

رابيو و«السيدة العجوز».. المغامرة مستمرة!
27 يونيو 2023 15:00


أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد تفكير عميق وطويل، استقر نجم خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو على تمديد عقده مع يوفينتوس الإيطالي حتى صيف 2024، بحسب ما كشفت عنه شبكة «سكاي إيطاليا»، وكان رابيو يفكر بجدية في الرحيل عن «السيدة العجوز» وخوض تحدٍ جديد في مكان آخر هذا الصيف، بل وتردد اسمه كثيراً في مانشستر يونايتد الإنجليزي هذه الأيام الأخيرة، ولكنه سرعان ما تراجع فجأة ومن دون مقدمات وفضل التجديد لعام آخر مع «البيانكونيري».
ولم تتسرب أي تفاصيل عن عقد رابيو، ولكن الشيء المؤكد على حد قول «سكاي إيطاليا» إنه حصل على زيادة جيدة في راتبه، وهى على أية حال زيادة مشروعة، لأنه قدم أفضل مواسمه على الإطلاق 2022-2023، مع اليوفي، بصرف النظر عن تراجع المستوى الجماعي للفريق.
وأصبح رابيو ركيزة أساسية في الفريق الذي يدربه ماسيمليانو أليجري الذي وظفه جيداً، مانحاً إليه مهام هجومية إلى جانب دوره في وسط الملعب وفي الدفاع، وسجل رابيو 11 هدفاً هذا الموسم وصنع 5 أهداف أخرى. وكان أكثر لاعبي الفريق فاعلية وحسماً بعد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.
وتقول الشبكة إن بقاء رابيو مع «السيدة العجوز» يُعتبر نوعاً من التضحية من جانبه، لأن الفريق لن يلعب دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم القادم، ولا الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بل وهناك شك في احتمالات مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي. 

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