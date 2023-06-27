نفاد تذاكر «افتتاحية» مونديال السيدات

ويلينجتون (أ ف ب)

يخوض منتخب أستراليا مباراته الافتتاحية في كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتباراً من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

قال النيوزيلندي ديف بيتش، الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات، إن تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا ضد أيرلندا في 20 يوليو المقبل، في ستاديوم أستراليا في سيدني الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، قذ نفدت.

أضاف: «لا توجد أية تذكرة متاحة راهناً».

ويتوقع بيتش أن تنفد أيضاً تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة، التي تخوضها نيوزيلندا ضد النرويج في أوكلاند قبل ساعات من مباراة أستراليا، مضيفاً: «سيكون يوماً كبيراً لكرة القدم النسائية».

قبل أقل من 25 يوماً على انطلاق المونديال، قال رئيس البطولة إنه لم يتبق سوى «بضعة آلاف» من التذاكر لمباراة نيوزيلندا الافتتاحية في إيدن بارك الذي يتسع لـ40 ألف مشجع.