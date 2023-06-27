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الرياضي

فريق الإمارات يشارك بـ 8 دراجين في طواف فرنسا

فريق الإمارات يشارك بـ 8 دراجين في طواف فرنسا
27 يونيو 2023 14:00


أبوظبي (الاتحاد)

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كشف فريق الإمارات عن قائمة الفريق المتوجه إلى سباق طواف فرنسا (1-23 يوليو) الذي ينطلق في مدينة بلباو الإسبانية يوم السبت المقبل، ويخوض الفريق 21 مرحلة يقودها بطل السباق السابق مرتين تادي بوجاتشار، مع مجموعة منوعة من دراجي الطرق الصاعدة وخبراء التضاريس المسطحة لدعم الدراج السلوفيني.
ويقود المتسابق، البالغ من العمر 24 عاماً، التحدي الذي يبدأ في بلباو بمرحلة على طريق بطول 182 كيلومتراً قبل أن يصل جبال البرانس، ويتحرك شرقاً نحو جبال الألب، وأخيراً إلى الشانزليزيه في باريس، حيث نهاية السباق التي تتضمن فقرة احتفالية.
ويقود المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فرنانديز (سبا) الفريق، إلى جانب مديري الرياضة أندريه هاوبتمان (سلو) وسيمون بيدرازيني (سوي) وماركو ماركاتو (إيتا). ويضم الفريق 8 دراجين، وهم تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، رافال ماجكا (بولندا)، ميكيل بيرج (الدنمارك)، فيليكس جروسشارتنر (أستراليا)، مارك سولير (إسبانيا)، ماتيو ترينتين (إيطاليا)، فيجارد ستيك لانجن (النرويج) وآدم ييتس (بريطانيا).
وقال بوجاتشار: «الطواف يمثل أكبر الفعاليات في الرياضة العالمية، ونحن سعداء ومتحمسون للغاية لأننا سنكون جزءاً منها. وقد عملنا كفريق بشكل جاد للاستعداد وكل شيء أصبح على ما يرام الآن، لدينا مجموعة جيدة جداً، على الرغم من وجود بعض المنافسين الجادين، ولكن هذا هو الحال دائماً في السباقات الكبرى. نحن ذاهبون إلى هناك لتقديم عرض جيد، وذاهبون أيضاً بهدف الفوز».

تادي بوجاتشار
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