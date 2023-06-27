«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية

رضا سليم (دبي)

عقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، برئاسة سلطان علي الطاهر، اجتماعاً بحضور جميع الأعضاء بالتشكيل الجديد، الذي يضم مشعل موسى نائب رئيس الجهاز الفني، وسعود المرزوقي مسؤول لجنة المنتخبات، ومنصور عبدالله مسؤول لجنة المسابقات، وفيصل الحمادي مسؤول لجنة الحكام، وعبدالله مراد مسؤول لجنة المدارس، وعائشة الزرعوني مسؤول لجنة الأحداث والفعاليات، وسعيد أحمد خوري وإيمان العارف.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات لمنتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، من خلال المعسكر الذي أقامه الاتحاد بفندق سنترو الشارقة لمدة 5 أيام.

ويمثل منتخب الرجال سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وعبدالرحمن الطاهر، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، ومعهم المدرب التركي عزيز ميرت، والإداري عبدالكريم صالح آل علي، فيما يضم منتخب السيدات، اللاعبات وافية درويش وروضة السركال ومريم عيسى وأحلام راشد وعنود عيسى، ومعهن المدرب الكوبي والتر أرانسيبيا والإدارية خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية.

واطلع الاجتماع على نتائج التصفيات المقامة لاختيار لتمثيل الإمارات في بطولة العالم للشطرنج التي ستقام في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة من 29 يوليو إلى 22 أغسطس المقبلين، وتأهل وافية درويش المعمري، وهي أول لاعبة إماراتية تتأهل للمشاركة في كأس العالم للشطرنج.

وثمن الاجتماع مشاركة حكمنا الدولي فيصل الحمادي في إدارة مباريات بطولة العالم، في باكو وهو ما يعد إنجازاً للتحكيم الإماراتي وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي للعبة، في الحكام الإماراتيين، كما اطلع الاجتماع على برامج ومشاركات الحكام في الفترة المقبلة، وطالب الاجتماع من رئيس لجنة الحكام بعمل دورات للحكام والتركيز على الحكام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الاجتماع بجهود ودعم مجلس إدارة الاتحاد، واطلع على ترتيبات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية والتي ستقام بالفجيرة خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو المقبل، والترتيبات النهائية للتجهيزات والحكام، كما تم تأجيل بطولة الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات، واختتم الاجتماع بالاطلاع على الرسائل الواردة من الأندية.