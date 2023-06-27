ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهى سباق التنافس على الكرة الذهبية بين أفضل لاعبي العالم، بعد أن انتهى الموسم الكروي 2022-2023، وتجري عمليات التصويت على قدم وساق، حتى أغسطس المقبل، ليتم بعدها الإعلان عن الفائز بالجائزة في 30 أكتوبرالقادم، بعد أن فاز الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم وهداف ريال مدريد السابق بنسختها الأخيرة 2022.

ويختلف الوضع هذه المرة عن السابق، لأن الحساب سيتم على أساس موسم كامل 2022-2023، وليس سنة ميلادية كاملة، ما يعني أن بطولة كأس العالم الأخيرة تدخل في سباق جائزة هذا الموسم، ولهذا زادت فرص النجوم الذين تألقوا في هذه البطولة، وخاصة أولئك الذين وصلوا إلى المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

ولما كان الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي قاد منتخب «التانجو» إلى الفوز بهذه البطولة وحصل أيضاً على لقب أفضل لاعب فيها، فإنه من الطبيعي أن يكون المرشح رقم واحد للفوز بهذه الجائزة، لأن «المونديال» أهم مسابقة كروية، والفوز به يضع الفائز في مقدمة الترشيحات، فما بالنا والفائز هو «البرغوث»؟

ويأتي دوري أبطال أوروبا، في المستوى الثاني من حيث الأهمية بعد كأس العالم، ما يجعل من النجم النرويجي الهداف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، منافساً قوياً للفوز بالجائزة، ولاسيما أن فريقه حقق «الثلاثية التاريخية» بالفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولما كان للأداء الفردي والجماعي دور مهم في حصد النقاط في هذا السباق، فإن معظم خبراء الكرة العالمية ومحللي مبارياتها، يتوقعون أن تتضمن قائمة العشر الأوائل أكثر من لاعب من مانشستر سيتي، باعتباره النادي رقم واحد في العالم وصاحب أفضل النتائج على مستوى هذا الموسم الكروي.

ولهذا لن يكون غريباً أن تضم القائمة لاعبين مثل رودري وكيفين دي بروين وألكاي جوندوجان، ومن قبلهم هالاند الذي يرى الخبراء أنه أقوى منافس لميسي على طريق الفوز بهذه الجائزة، وربما اقترب منه كثيراً الشاب الفرنسي كيليان مبابى أحد أبرز نجوم كأس العالم الأخيرة، وهداف البطولة، والذي كان منتخب بلاده قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب.