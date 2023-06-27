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«حميدو» يقود سلة «الملك» للمرة الرابعة

«حميدو» يقود سلة «الملك» للمرة الرابعة
27 يونيو 2023 12:30

علي معالي (دبي)
من جديد يعود عبدالحميد إبراهيم لقيادة فريق الشارقة الأول لكرة السلة، وذلك خلفاً للمدرب المصري أحمد عمر، وذلك بعد الاتفاق مع «حميدو» على قيادة سفينة «الملك» لموسمين بداية من 2023-2024.
وتواجد «حميدو» مجدداً في «البيت الملكي» ليس بجديد، حيث سبق له قيادة الفريق 3 مرات على فترات زمنية مختلفة، حيث انطلقت عام 2002، وحصد خلالها 10 ألقاب متنوعة محلية وخارجية، أبرزها كأس البطولة العربية للأندية الأبطال بأبوظبي 2011، ويُعد الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الحاصل على البطولة العربية.
كما توج مع الملك بلقب كأس الخليج مرتين متتاليتين 2018 و2019، ودرع الدوري العام مرتين 2003-2004 ثم 2019-2020، وكأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس الاتحاد.
وكانت آخر محطة تدريبية لعبدالحميد إبراهيم مع نادي الوصل في الموسم المنتهي، وقدم خلالها مستويات جيدة مع «فهود زعبيل».
ويمتلك الكابتن عبد الحميد إبراهيم، سيرة مهنية مميزة للغاية في ملاعبنا والمنطقة الخليجية والعربية أيضاً في رحلة مع السلة تمتد لأكثر من 30 عاماً، حقق خلالها 59 لقباً محلياً وخليجياً وعربياً وقارياً، مع أندية إماراتية وسعودية وبحرينية وسورية. 
وأعرب عدنان الخيال، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مشرف كرة السلة، عن سعادته بعودة كابتن عبدالحميد إبراهيم لبيته في قلعة الملك الشرقاوي، مؤكداً ثقته في قدرة المدرب الكبير على استكمال المشروع الذي بدأه مع النادي في الفترة من 2018 إلى 2022، حيث استطاع مع إدارة النادي في تحقيق المعادلة الصعبة، ببناء جيل جديد والصعود على منصات التتويج في ذات الوقت، محلياً وخليجياً.
وتوجه الخيال بالشكر إلى المدرب أحمد عمر، بعدما قاد رجال السلة للفوز بكأس الاتحاد خلال الموسم المنتهي.

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