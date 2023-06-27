الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البطائح يتجمع 10 يوليو استعداداً للموسم الجديد

البطائح يتجمع 10 يوليو استعداداً للموسم الجديد
27 يونيو 2023 12:00

علي معالي (الشارقة)
تقرر أن يبدأ فريق البطائح تجمعه الأول استعداداً للموسم الكروي الجديد يوم 10 يوليو المقبل بملعبه باستاد خالد بن محمد بالشارقة، حيث يبدأ بالفحوصات الطبية الخاصة على اللاعبين ثم التدريبات، استعداداً للسفر كذلك للمعسكر الخارجي في النمسا يوم 16 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع يلعب خلاله عدداً من المباريات المتدرجة.
وعقدت شركة كرة القدم بالنادي اجتماعاً بمقر الشركة باستاد خالد بن محمد ترأسه حسن التفاق، وبحضور جميع الأعضاء، خلفان المسافري، ناصر الطنيجي، طارق سالم الخنبشي وسليمان بن دابل، وناقشت الجلسة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد وما تم التوصل إليه من صفقات محلية حتى الآن، وكذلك مناقشة متطلبات الفريق الذي يقوده في الموسم الجديد الروماني رادوي.
وتعرف المجلس على موعد بدء التدريبات والمعسكر الخارجي، ورحب بالعناصر الجديدة التي تتواجد بالفريق في الموسم المقبل.
وكان النادي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين وهم المدافع عبدالله الرفاعي، راشد مهير الكتبي، عيسى أحمد، إسماعيل الزعابي، سالم علي الحمادي، محمد أشد الحمادي، أحمد الزيودي، إضافة إلى التجديد مع الحارس المميز زايد الحمادي.
ويحاول الفريق إتمام العديد من الصفقات المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أزمة «الراقي» كانت تتمثل في أن عدداً كبيراً من لاعبيه في الموسم الماضي كانت بنظام الإعارة، ومع نهاية الموسم خلت قائمة الفريق من عدد كبير من لاعبيه، وهو ما جعل شركة الكرة تكثف الاتصالات والتواصل للعمل في هذا الاتجاه، إضافة إلى البحث عن لاعبين أجانب بحسب رؤية المدرب رادوي، بعد رحيل أيضاً كل اللاعبين الأجانب باستثناء الكاميروني أناتول أبانج.
والموسم المقبل سيكون هو الثاني للفريق في المحترفين بعد موسم أول جاء صعباً للغاية، حيث ظل الفريق مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى حتى اللحظات الأخيرة من نهاية دوري أدنوك للمحترفين.

أخبار ذات صلة
العين يواجه تحديات المستقبل بـ 8 «مواهب جديدة»
جيسوس: سأعود أقوى الموسم المقبل مع «الفرسان»
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©