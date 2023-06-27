البطائح يتجمع 10 يوليو استعداداً للموسم الجديد

علي معالي (الشارقة)

تقرر أن يبدأ فريق البطائح تجمعه الأول استعداداً للموسم الكروي الجديد يوم 10 يوليو المقبل بملعبه باستاد خالد بن محمد بالشارقة، حيث يبدأ بالفحوصات الطبية الخاصة على اللاعبين ثم التدريبات، استعداداً للسفر كذلك للمعسكر الخارجي في النمسا يوم 16 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع يلعب خلاله عدداً من المباريات المتدرجة.

وعقدت شركة كرة القدم بالنادي اجتماعاً بمقر الشركة باستاد خالد بن محمد ترأسه حسن التفاق، وبحضور جميع الأعضاء، خلفان المسافري، ناصر الطنيجي، طارق سالم الخنبشي وسليمان بن دابل، وناقشت الجلسة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد وما تم التوصل إليه من صفقات محلية حتى الآن، وكذلك مناقشة متطلبات الفريق الذي يقوده في الموسم الجديد الروماني رادوي.

وتعرف المجلس على موعد بدء التدريبات والمعسكر الخارجي، ورحب بالعناصر الجديدة التي تتواجد بالفريق في الموسم المقبل.

وكان النادي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين وهم المدافع عبدالله الرفاعي، راشد مهير الكتبي، عيسى أحمد، إسماعيل الزعابي، سالم علي الحمادي، محمد أشد الحمادي، أحمد الزيودي، إضافة إلى التجديد مع الحارس المميز زايد الحمادي.

ويحاول الفريق إتمام العديد من الصفقات المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أزمة «الراقي» كانت تتمثل في أن عدداً كبيراً من لاعبيه في الموسم الماضي كانت بنظام الإعارة، ومع نهاية الموسم خلت قائمة الفريق من عدد كبير من لاعبيه، وهو ما جعل شركة الكرة تكثف الاتصالات والتواصل للعمل في هذا الاتجاه، إضافة إلى البحث عن لاعبين أجانب بحسب رؤية المدرب رادوي، بعد رحيل أيضاً كل اللاعبين الأجانب باستثناء الكاميروني أناتول أبانج.

والموسم المقبل سيكون هو الثاني للفريق في المحترفين بعد موسم أول جاء صعباً للغاية، حيث ظل الفريق مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى حتى اللحظات الأخيرة من نهاية دوري أدنوك للمحترفين.