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«سيدة عذبة» تخطف كأس الوثبة في ويندسور

«سيدة عذبة» تخطف كأس الوثبة في ويندسور
27 يونيو 2023 11:38

ويندسور (الاتحاد)
أكدت المهرة «سيدة عذبة» لعذبة للسباقات، حسن ترشيحها بفوز لافت في كأس الوثبة «ستاليونز ستيكس»، لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار رويال ويندسور في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.
وقدمت «سيدة عذبة»، بقيادة تاج أوشي وإشراف فيل كولينجتون، أداءً رائعاً للفوز بكأس الوثبة ستاليونز بفارق تسعة أطوال ونصف بمضمار رويال ويندسور، وسجلت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات فوزها الثاني في مسيرتها، حيث تفوقت على المهرة «فيكتوريا» لجيمس أوين للسباقات، بإشراف جيمس أوين، وقيادة كيرين أونيل، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «كولجاني» لشراكة رافلس، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «أف البحر» مسافة السباق في زمن وقدره 1:54:25 دقيقة.
وقال كولينجتون: «كان من الرائع رؤيتها وهي تسابق بشكل مثالي، لقد أكد لي تاج أوشي بأنها مهرة قوية وتناسبها المسافة الأطول، والسباق كان نقطة انطلاق أخرى نحو مضمار دونكاستر لخوض تحدي ديربي المملكة المتحدة، الذي لا يزال الهدف إلى حد كبير».
ورحبت منظمة السباق العربية بسباق الوثبة ستاليونز الذي كان هو الثاني من بين ثمانية سباقات يتم رعايتها تحت راية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تشمل أيضاً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، والتي تمت زيادة جائزتها هذا العام إلى 20 ألف جنيه إسترليني.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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