الإمارات تحصد 73 ميدالية في «ألعاب برلين 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز وطني ورياضي جديد حصدت بعثة الإمارات للأولمبياد الخاص، 73 ميدالية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، بواقع 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية.

وشاركت بعثة الإمارات في الألعاب التي أقيمت في الفترة من 17 - 25 يونيو الجاري بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوامها 167 فرداً، منهم 103 ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين، ويبلغ عددهم 31 لاعباً، وتنافس اللاعبون في 20 رياضة مختلفة.

واستطاع لاعبو «الأولمبياد الخاص الإماراتي» اقتناص العديد من المراكز الأولى خلال مختلف أيام المنافسات، حيث تمكن لاعبو الجمباز الإيقاعي بأول أيام الألعاب من تحقيق نتائج متميزة، لتكون ذهبية الجمباز الإيقاعي فاتحة الخير على البعثة، وتلتها منجزات رياضة التزلج المدولب تمكن من خلالها اللاعبان غانم المعمري ومروة عمر من الفوز بذهبيتين ضمن منافسات اليوم الثاني، لتتوالى الانتصارات. وتألقت لاعبة الجودو روضة الأحبابي وحصلت على برونزيتها الأولى في فئة المئة كيلوغرام بعد تدريبات مكثفة بمتابعة مدربها الياباني كوكي أوشيدا، كما تألق اللاعب زايد الكعبي في أول مشاركة له في الألعاب العالمية وأحرز برونزية التنس الأرضي.

وفي السباحة، تمكن سباح الإمارات المخضرم عمر الشامي من الحصول على المركز الأول والفوز بذهبية 200 م سباحة حرة، وحجزت السباحة عالية المهيري لنفسها المركز الأول في سباق 25 م سباحة حرة، بالإضافة لأربعة برونزيات أخرى حصل عليها سباحو الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وجاء أداء لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في القوة البدنية جيداً، حيث استطاعوا اقتناص برونزيتين وسط منافسات قوية.

وفازت أسماء علي بذهبية وفاز حارب عنبر ببرونزية في ألعاب القوى. وفي التزلج المدولب، فاز صياح الحباش بذهبية أخرى، وحلت نجود خميس في المركز الرابع.

وفي سباقات الدراجات حصل اللاعبون على فضيتين وبرونزيتين. وفي الفروسية جاءت اللاعبة مهرة الكعبي في المركز الثاني، وتألق لاعب البوتشي محمود جعرور، فحجز ميداليته الفضية.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: «أنهى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في ألعاب برلين 2023 بمجموعة من النتائج والإنجازات المبهرة، ليكونوا البعثة العربية الأكثر نجاحاً من حيث عدد الميداليات التي تم إحرازها، وذلك بفضل استعداداتهم الجادة التي قاموا بها قبل انطلاق الألعاب بشهور، ونفخر بإهداء هذا النجاح إلى صاحب السمو رئيس الدولة، الداعم الأول لأصحاب الهمم والمؤمن بضرورة تعزيز ثقافة الدمج في المجتمع، كما أهنئ اللاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، ولا يفوتني أن أشكر كل من وقف وراء هذا النجاح والراعي الرسمي للفريق شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا البعثة على طول الطريق إلى برلين، وعلى رأسهم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي».

ومن جانبه قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس بعثة الإمارات المشاركة في برلين: «أتقدم بكل الشكر والعرفان لشركة أدنوك الراعي الرسمي لنا، ولكل من دعمنا وشجع اللاعبين، وللفريق الفني والإداري في البعثة وللمتطوعين الذين بذلوا جهداً كبيراً معنا، وكانوا شركاء كل نجاح حققه اللاعبون، والشكر موصول لسفارة الإمارات لدى ألمانيا والسفير أحمد العطار على حسن الاستقبال والحفاوة التي غمرتنا منذ اللحظة الأولى لتواجدنا في برلين، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على اللاعبين. أخيراً، لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر لأسر اللاعبين الذين قدموا من الإمارات إلى ألمانيا لتشجيع أبنائنا وبناتنا، على جهدهم وعطائهم الكبيرين».

وكانت شركة «أدنوك»، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، قد أعلنت قبل سفر بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في برلين 2023، عن توقيع اتفاقية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لرعاية الفريق الوطني المشارك في الألعاب، بهدف دعم برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي الهادفة لتمكين اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وعلى أصحاب الهمم.

مشاركة عالمية

على هامش الألعاب، عقد المؤتمر العالمي للاعبين القادة، حيث شهد المؤتمر استعراض 60 مشروعاً، وشاركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعالياته بعرض لعشرة مشروعات من كل من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس، والكويت. وركز المشروع الذي قدمته الإمارات على إنشاء النوادي الموحدة التي تضم أصحاب الهمم وأقرانهم في 20 مدرسة، بهدف تعزيز تفاعل الطلاب من ذوي القدرات المختلفة معاً وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الدمج في المجتمعات المدرسية وخارجها.

تألق الفرق الموحدة

تألقت الفرق الثنائية للأولمبياد الخاص الإماراتي في برلين 2023، فعلى صعيد البولينج حقق الفريق الموحد ميدالية فضية، كما حقق زوجي الرجال ميدالية فضية أخرى. فيما حصل زوجي السيدات على ميدالية برونزية، وحقق فريق الزوجي الموحد سيدات ميدالية فضية في التنس. وفي رياضة الريشة الطائرة، فاز اللاعبان زكية المازمي وحسن البلوشي بذهبية المنافسات الزوجية. وحصل فريق الغولف الموحد على فضية المنافسات.

كما واصلت الإمارات التألق في منافسات الفرق، حيث أحرز فريق الكرة الطائرة الشاطئية (رجال) الميدالية الذهبية، وحقق فريق كرة الطائرة (سيدات) لفضية مجموعته بعد أداء قوي أمام الهند. وحقق منتخب السلة الموحد (رجال) الميدالية الذهبية وكان في صدارة مجموعته بعد تغلبه على الصين في مباراة حماسية. واعتبر الخبراء الرياضيون أن المنتخبات الإماراتية شاركت بمستويات رياضية عالية، وتمكنت في الكثير من المنافسات من الوقوف على منصات التتويج ورفع اسم دولة الإمارات عالياً لتسطر منجزات رياضية تاريخية جديدة تميزت من خلالها الرياضات الموحدة التي تعتمد على إشراك اللاعبين من غير الإعاقة مع أقرانهم اللاعبين من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية في فرق واحدة، لتعمل على إزالة كافة الفروقات في ميدان اللعب.

تحالف من أجل الدمج

أعلن الأولمبياد الخاص الدولي، خلال ألعاب برلين 2023، عن تشكيل «تحالف القيادة العالمية من أجل الدمج»، كثمرة لجهود أطراف متعددة لدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية. حيث التزم المشاركون في التحالف بزيادة الممارسات والمبادرات والبرامج الموحدة في قطاعي التعليم والرياضة، وتعهدوا بتأسيس المزيد من المدارس والمجتمعات الدامجة، وكذلك بتوسيع فرص الرياضة والتعليم الدامجة لأكثر من 2 مليون شاب في أكثر من 150 ألف مدرسة، وتوسيع برامج الأولمبياد الخاص لتشمل 180 دولة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. وشاركت دولة الإمارات في التحالف الدولي وحضور ممثلها سعادة خلفان المطروشي نائب سفير الدولة في ألمانيا.

وتعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين2023، هي أكبر حدث رياضي إنساني، وضمت برلين 2023 مشاركة حوالي 7000 رياضي من 190 دولة، تنافسوا في 26 رياضة أولمبية، كما شارك حوالي 20 ألف متطوع في تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي حضره أكثر من 300 ألف شخص من مختلف دول العالم.