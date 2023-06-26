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الرياضي

عبدالله بن سالم القاسمي يزور «الأكاديمية العالمية» للبادل

عبدالله بن سالم القاسمي يزور «الأكاديمية العالمية» للبادل
27 يونيو 2023 01:04

الشارقة (وام)

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زار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى الأكاديمية العالمية للبادل، وذلك في ضاحية الرحمانية بالشارقة.
وتجول سموه فور وصوله إلى الأكاديمية في أروقة المبنى، مطلعاً على ما تضمه من مختلف المرافق الرياضية، التي تدعم وتعزز من ممارسة الرياضة في المجتمع بشكل عام وللرياضيين بشكل خاص. وشاهد سموه خلال زيارته مجموعة من المباريات والأنشطة التدريبية، التي تقوم بتنفيذها الأكاديمية على ملاعبها للمنتسبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الرياضية من مبتدئين ومحترفين.
كما تعرف سموه على صالات الحديد «الجيمانيزيوم» لكل من الرجال والنساء كلٍّ على حدة، حيث توفر الصالات الخصوصية للنساء، بالإضافة إلى توفر مختلف الأجهزة الرياضية والكادر التدريبي المتخصص ذوي الشهادات الدولية.
وتضم الأكاديمية أيضاً مركزاً للتأهيل بعد الإصابة، ومركزاً للاستشفاء، ومساراً داخلياً مخصصاً للجري ومتجراً لمعدات رياضة البادل، ومقهى يخدم رواد الأكاديمية.
رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال زيارته كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعدد من مسؤولي الأكاديمية.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
الرحمانية
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