«ألباين واريورز» يتصدر الدوري العالمي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

تصدر فريق «إس جي ألباين واريورز» منافسات «الدوري العالمي للشطرنج» الذي تنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة أبطال العالم والمتصدرين للتصنيف الدولي، وجاءت الصدارة بعد الجولة الخامسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

وحل فريق «جي جي جانز جراند ماسترز» بالمركز الثاني، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد أن سجل 3 انتصارات وخسارة واحدة أيضاً، فيما حل فريق «أوم يو سبورت مومبا ماسترز» في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، فاز في اثنتين منها وخسر اثنتين وتعادل في مباراة واحدة، يليه فريق ترايفيني كونتيننتال كينجز برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فاز في اثنتين وخسر مثلهما، ثم فريق تشنجاري جلف تيتانز بالمركز الخامس، برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، فاز في واحدة منها وخسر ثلاثاً وتعادل في واحدة، فيما حل فريق بالان السكان نايتس بالمركز السادس والأخير، برصيد ثلاث نقاط من 5 مباريات، فاز في واحدة وخسر 4.

وتتواصل في دبي منافسات البطولة بمشاركة نخبة من نجوم الشطرنج العالمي الذين يتقدمهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات الذين تم توزيعهم على الفرق الست التي تتنافس في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي يتابع منافساتها أكثر من 600 مليون مشاهد في 160 دولة عبر مختلف القنوات الرياضية المتخصصة.