الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وفد «الأولمبية» يغادر إلى «الألعاب العربية»

وفد «الأولمبية» يغادر إلى «الألعاب العربية»
27 يونيو 2023 01:04

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
3 سباحين يمثلون المنتخب في «عربية» الجزائر
منتخب الكاراتيه يشارك بـ 4 لاعبين في دورة الألعاب العربية

يغادر البلاد غداً «الأربعاء» الوفد الإداري لبعثة الإمارات في دورة الألعاب العربية، متوجهاً إلى الجزائر التي تستضيف النسخة الخامسة عشرة خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، وجاء سفر الوفد برئاسة أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، لحضور اجتماعات رؤساء الوفود الذي سيعقد الخميس لشرح كافة ترتيبات الدورة، وأيضاً فيما يخص برنامج الوصول وفنادق الإقامة وملاعب التدريب وحفل الافتتاح وبرنامج كل بعثة في طابور العرض.
ومن المنتظر أن يبدأ اليوم وصول الوفود المشاركة في الدورة إلى العاصمة لبدء التجهيز والتدريبات حتى موعد انطلاق المسابقات، فيما ستغادر بعثة الإمارات يومي 2 و3 يوليو المقبل وسيكون وفد ألعاب القوى أول المسافرين، والتي ستنطلق منافساتها 4 يوليو المقبل، ويشارك وفدنا بـ 131 رياضياً، من بينهم 80 لاعباً و51 لاعبة في 15 لعبة.
وتدشن كرة القدم منافسات الدورة يوم 2 يوليو، تليها ألعاب القوى للأسوياء وأصحاب الهمم يوم 4 يوليو، ثم السباحة والجودو يوم 5 يوليو، ثم تنطلق 8 ألعاب يوم 6 يوليو، وهي الريشة الطائرة والكرة الحديدية والكرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة اليد، ويوم 7 يوليو الملاكمة والشطرنج، والجمباز ويوم 8 يوليو، الشراع ويوم 9 يوليو، المبارزة والدراجات وكرة الطاولة والمصارعة وكرة الهدف، ويوم 11 يوليو رفع الأثقال، ويوم 12 يوليو الطائرة للسيدات والسلة 3x3، ويوم 13 يوليو الكاراتيه.
وتقام المنافسات في 23 رياضة، منها ثلاث لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 5 مدن جزائرية، 11 منها تستضيفها الجزائر العاصمة، وأربع في وهران، واثنتان في تيبازة، واثنتان في قسنطينة، فيما ستلعب بعض مباريات كرة القدم في ولاية عنابة، وشهد الحفل عرض الميداليات التي سيتم توزيعها في الدورة.
من ناحية أخرى، قامت اللجنة المنظمة للدورة بإجراء تجربة على الملاعب والمنشآت التي تستضيف الدوري، كما رفعت اللجنة حالة الطوارئ إلى القصوى استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة، وعقدت لجنة الإعاشة اجتماعات مستمرة طوال الأيام الماضية من أجل الترتيب لاستقبال الوفود وسرعة تسكينهم في الفنادق، وأيضاً ترتيب ملاعب التدريب حسب كل وفد وكل لعبة في الدورة.
شاركت الإمارات في 7 نسخ للدورة، وحصد لاعبونا ولاعباتنا 114 ميدالية ملونة، منها 28 ذهبية و35 فضية و51 برونزية، ويشارك في نسخة الجزائر، ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والشراع والريشة الطائرة والمبارزة والكاراتيه والكرة الطائرة والملاكمة والدراجات وكرة الطاولة والسباحة والشطرنج وكرة السلة لأصحاب الهمم وألعاب القوى لأصحاب الهمم.

الألعاب العربية
دورة الألعاب العربية
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©