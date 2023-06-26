وفد «الأولمبية» يغادر إلى «الألعاب العربية»

رضا سليم (دبي)

يغادر البلاد غداً «الأربعاء» الوفد الإداري لبعثة الإمارات في دورة الألعاب العربية، متوجهاً إلى الجزائر التي تستضيف النسخة الخامسة عشرة خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، وجاء سفر الوفد برئاسة أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، لحضور اجتماعات رؤساء الوفود الذي سيعقد الخميس لشرح كافة ترتيبات الدورة، وأيضاً فيما يخص برنامج الوصول وفنادق الإقامة وملاعب التدريب وحفل الافتتاح وبرنامج كل بعثة في طابور العرض.

ومن المنتظر أن يبدأ اليوم وصول الوفود المشاركة في الدورة إلى العاصمة لبدء التجهيز والتدريبات حتى موعد انطلاق المسابقات، فيما ستغادر بعثة الإمارات يومي 2 و3 يوليو المقبل وسيكون وفد ألعاب القوى أول المسافرين، والتي ستنطلق منافساتها 4 يوليو المقبل، ويشارك وفدنا بـ 131 رياضياً، من بينهم 80 لاعباً و51 لاعبة في 15 لعبة.

وتدشن كرة القدم منافسات الدورة يوم 2 يوليو، تليها ألعاب القوى للأسوياء وأصحاب الهمم يوم 4 يوليو، ثم السباحة والجودو يوم 5 يوليو، ثم تنطلق 8 ألعاب يوم 6 يوليو، وهي الريشة الطائرة والكرة الحديدية والكرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة اليد، ويوم 7 يوليو الملاكمة والشطرنج، والجمباز ويوم 8 يوليو، الشراع ويوم 9 يوليو، المبارزة والدراجات وكرة الطاولة والمصارعة وكرة الهدف، ويوم 11 يوليو رفع الأثقال، ويوم 12 يوليو الطائرة للسيدات والسلة 3x3، ويوم 13 يوليو الكاراتيه.

وتقام المنافسات في 23 رياضة، منها ثلاث لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 5 مدن جزائرية، 11 منها تستضيفها الجزائر العاصمة، وأربع في وهران، واثنتان في تيبازة، واثنتان في قسنطينة، فيما ستلعب بعض مباريات كرة القدم في ولاية عنابة، وشهد الحفل عرض الميداليات التي سيتم توزيعها في الدورة.

من ناحية أخرى، قامت اللجنة المنظمة للدورة بإجراء تجربة على الملاعب والمنشآت التي تستضيف الدوري، كما رفعت اللجنة حالة الطوارئ إلى القصوى استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة، وعقدت لجنة الإعاشة اجتماعات مستمرة طوال الأيام الماضية من أجل الترتيب لاستقبال الوفود وسرعة تسكينهم في الفنادق، وأيضاً ترتيب ملاعب التدريب حسب كل وفد وكل لعبة في الدورة.

شاركت الإمارات في 7 نسخ للدورة، وحصد لاعبونا ولاعباتنا 114 ميدالية ملونة، منها 28 ذهبية و35 فضية و51 برونزية، ويشارك في نسخة الجزائر، ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والشراع والريشة الطائرة والمبارزة والكاراتيه والكرة الطائرة والملاكمة والدراجات وكرة الطاولة والسباحة والشطرنج وكرة السلة لأصحاب الهمم وألعاب القوى لأصحاب الهمم.