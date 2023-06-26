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«اليونايتد» يبحث عن مهاجم وحارس!

إيريك تين هاج
27 يونيو 2023 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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تتأهب إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لإجراء تعديلات جذرية في الفريق، ومن المتوقع أن يصل عدد اللاعبين الذين يغادرون النادي هذا الصيف إلى أكثر من 13لاعباً، أبرزهم المدافع هاري ماجواير والمهاجمان سانشو وأنطوني مارسيال.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن «الشياطين الحمر» قادم على عملية «تنقية شاملة» للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأن النادي جاهز للاستماع إلى عروض شراء عدد غير قليل من اللاعبين بينهم فان دي بيك وفريد وإيلنجا وميجبري وأليكس تيلس وبايللي ووليامز، وأن الإدارة مهتمة أيضاً بالاستماع إلى العروض المقدمة لشراء ماجواير وماكتوميناي وهندرسون، وتطلب في سانشو 52 مليون يورو، وفي مارسيال 30 مليون يورو، بينما يغادر اللاعبان جونز وتوانزيبي النادي مجاناً نظراً لانتهاء عقديهما هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من وراء هذه التغييرات الجذرية، جمع مبلغ في حدود 117 مليون يورو، حتى يمكن شراء لاعبين جدد وإعادة بناء الفريق، في الوقت الذي يستهدف فيه الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني 3 مراكز، حيث يرغب في ضم لاعب وسط ومهاجم وحارس مرمى، بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف. والمعروف أن تين هاج سيكون له ثقل أكبر في القرارات الخاصة بالميركاتو، وتسير عملية البحث عن هؤلاء اللاعبين الذين يشغلون هذه المراكز الثلاثة، ببطء إلى حد ما، مثلما هو الحال في صفقة متوسط الميدان الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي، حيث طالت المفاوضات بين الناديين وقدم اليونايتد عرضاً بمبلغ 64 مليون يورو، ولكن «البلوز» رفضه وطالب بـ 75 مليون يورو، ومازالت المفاوضات جارية.

مانشستر يونايتد
هاري ماجواير
جادون سانشو
أنطوني مارسيال
إيريك تين هاج
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