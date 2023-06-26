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الرياضي

ويمبانياما يبيع «السلة الفرنسية»

ويمبانياما يبيع «السلة الفرنسية»
26 يونيو 2023 15:59

باريس(أ ف ب)

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لن يشارك الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة السلة، التي تنطلق في أواخر أغسطس المقبل، مفضلاً التركيز على موسمه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع سان أنتونيو سبيرز، الذي اختاره كخيار أول في دارفت الدوري الأسبوع الماضي، وذلك وفق ما قاله في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» نُشرت الاثنين.
قال النجم الخارق البالغ 19 عاماً: «لن يكون ذلك واقعياً من حيث التطور ولن يكون حكيماً من الناحية الصحية».
واعتبر لاعب ميتروبوليتانز 92 السابق أن هذا القرار «حاسم» و«محبط» في الوقت عينه، مشيراً إلى أن المشاركة في المونديال بين 25 أغسطس و10 سبتمبر كانت ستعني إجمالي «170 مباراة في 24 شهراً»، بما فيها الموسم المقبل وأولمبياد باريس 2024.
أضاف اللاعب الفارع الطول «2.24 م»: «آمل أن يتفهم الناس ذلك. لا يزال منتخب فرنسا مهمًا بالنسبة لي. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب معه. لكنني أعتقد أنها تضحية ضرورية».
وأكد ويمبانياما الذي خاض أول مباراة دولية مع فرنسا، بطلة أوروبا 2013، في نوفمبر الماضي ضد ليتوانيا، أن سبيرز لم يضغط عليه للتخلي عن كأس العالم.
وأضافت: «ليكيب» التي أجرت المقابلة في تكساس على هامش تقديمه من قِبَل ناديه الجديد، أنه اتخذ هذا القرار «بنفسه» بعد استشارة محيطه، الطاقم الطبي الذي يتابعه يومياً، وكذلك العديد من المسؤولين في المنتخب ومدربه فنسان كوليه الذي سيعلن عن التشكيلة الأربعاء.
ووقعت فرنسا، حاملة برونزية المونديالين الأخيرين وفضية أولمبياد طوكيو عام 2021، في المجموعة الثامنة إلى جانب كندا ولبنان ولاتفيا في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفيليبين وإندونيسيا.
يُنظر إلى اللاعب على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الأكثر ترقباً منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الأول في درافت الدوري عام 2003.

 

فيكتور ويمبانياما
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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