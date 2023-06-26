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الفيفا: مونديال الأندية في ضيافة جدة

الفيفا: مونديال الأندية في ضيافة جدة
26 يونيو 2023 15:48

جدة (أ ف ب)

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أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً، اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق المقررة أواخر العام الحالي.
وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في فبراير الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.
جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدّة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، وقال في هذا الصدد: "يُعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم".
وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية تمثل فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة. وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم. مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم نسخة استثنائية.
يذكر أن زيارة خبراء فيفا إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.
وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها كأس السوبر الإسبانية، وكأس السوبر الإيطالية، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.
وهنا الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023:
- الاتحاد (بطل الدولة المضيفة)
- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)
- أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)
- الأهلي المصري (بطل أفريقيا)
- أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)
- ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف)
- بطل أميركا الجنوبية: لم يحدد بعد

الفيفا
جدة
مانشستر سيتي
الأهلي المصري
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