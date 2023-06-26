الريال يربط مودريتش بموسم إضافي

مدريد (رويترز)

أعلن ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي.

وقال ريال في بيان إنه توصل لاتفاق مع مودريتش البالغ عمره 37 عاماً، لتمديد التعاقد بينهما حتى 30 يونيو 2024.

ويلعب مودريتش في ريال منذ 2012 قادماً من توتنهام هوتسبير، وخاض 488 مباراة مع النادي وأحرز 23 لقباً منها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري.

كما فاز لاعب الوسط الكرواتي الموهوب بخمسة ألقاب لكأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الأوروبية، وأربعة ألقاب لكأس السوبر المحلية، إلى جانب لقبين في كأس الملك.

ويأتي الإبقاء على اللاعب الكرواتي المخضرم، بعد أقل من أسبوع واحد من تمديد عقد زميله توني كروس "33 عاماً" لموسم إضافي أيضاً، والارتباط بلاعب الوسط داني سيبايوس بعقد جديد حتى 2027.

وسيواجه مودريتش منافسة أكبر للعب في الموسم المقبل، خاصة بعد تعاقد ريال مع جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة.

وخسر ريال لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لمصلحة غريمه برشلونة، وخرج من قبل نهائي دوري الأبطال، لكنه فاز بكأس الملك.