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الرياضي

الاستثمار السعودي على خط التنس

الاستثمار السعودي على خط التنس
26 يونيو 2023 14:16

لندن(رويترز)

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قال كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، إنه ليس لديه «أي شكوك» في أنه سيشارك في يوم ما ببطولة للتنس في السعودية، وأكد أن هذه الدولة العربية تملك القوة لاستضافة العديد من البطولات، بعدما بدأ اتحاد المحترفين مباحثات لعقد شراكة محتملة مع صندوق الاستثمارات العامة.
وأبلغ أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين صحيفة «فايننشال تايمز»، أنه عقد مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبعض المستثمرين المحتملين الآخرين، حول إقامة مشاريع وتأسيس بنية تحتية ومسابقات واستثمار في التكنولوجيا.
ونقل التقرير عن جاودينسي قوله إن أي مستثمر محتمل عليه احترام تاريخ التنس والعمل مع المسؤولين والمنظمين الحاليين.
وقال ألكاراز إن السعودية «تملك القوة لاستضافة بطولات عديدة».
وأضاف عقب حصد لقب بطولة كوينز: «لم يسبق لي أبداً اللعب هناك، ودعونا نرى كيف ستسير الأمور في المستقبل».
وتابع: «لكن حسنا، ليس لدي شكوك أني سألعب هناك في المستقبل».
ولم يسبق للسعودية استضافة بطولة تابعة لاتحاد المحترفين، لكنها أقامت بطولة كأس الدرعية الودية وشارك عدة لاعبين بارزين، منهم دانييل ميدفيديف وستانيسلاس فافرينكا.
ويأتي الحديث عن استثمار السعودية في التنس، بعدما اندمجت سلسلة «إل.آي.في» المدعومة من السعودية مع جولة بطولات لاعبي الجولف المحترفين والجولة الأوروبية، تحت كيان تجاري واحد للجولف.
وأنفقت السعودية الملايين أيضاً في كرة القدم وجذبت أندية محلية العديد من نجوم الأندية الأوروبية، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكاليدو كوليبالي، ومن المتوقع ضم المزيد.
كما استثمرت السعودية في بطولة فورمولا 1 للسيارات والملاكمة.

كارلوس ألكاراز
صندوق الاستثمارات السعودي
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