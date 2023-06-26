الإمارات تستضيف مونديال الرجبي للسيدات

رضا سليم (دبي)

وافق الاتحاد الدولي للرجبي، على استضافة الإمارات لبطولة العالم للسيدات فئة «15 لاعباً»، وهي البطولة الأولى من نوعها التي ستقام بملاعب «ذا سفنز» في دبي خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

ووجهت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي برئاسة قيس عبدالله الظالعي خلال اجتماعها بتقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي 33 دولة، التهنئة إلى اتحاد الإمارات على الاستضافة، ووافق الاجتماع على استضافة مدينة فوكوكا اليابانية التصفيات النهائية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 من منتخبات النخبة للرجال والسيدات، يتأهل الأول للرجال والسيدات إلى الأولمبياد أسوة بباقي الاتحادات القارية.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي، أن الاجتماع تطرق إلى مشاركة المنتخب الياباني في كأس العالم للرجبي المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبل، وقال: «نتطلع لمشاركة مميزة لممثل القارة في مونديال الرجبي، كما وافق الاجتماع على دعم الاتحاد الأفغاني مالياً وإدارياً من خلال عقد اجتماعات تنسيقية من الحكومة الأفغانية واللجنة الأولمبية الأفغانية، كما اعتمدت الجمعية العمومية بعض التعديلات على اللوائح الداخلية للاتحاد القاري والخاصة باشتراطات قبول العضوية الفاعلة للاتحادات الوطنية».