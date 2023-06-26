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الرياضي

دادا باي بطل دوري الهوكي الخماسي

دادا باي بطل دوري الهوكي الخماسي
26 يونيو 2023 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)
حقق فريق دادا باي لقب دوري الإمارات للهوكي الخماسي، بعد فوزه في المباراة النهائية على قرية الشعب 4-3 ليصل للنقطة 27، بفارق 3 نقاط عن قرية الشعب صاحب المركز الثاني، فيما حصل فريق شرطة الشارقة على المركز الثالث برصيد 19 نقطة.
حضر مراسم التتويج الدكتور عبدالله عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال رئيس اللجنة النسائية. 
وأقيمت مسابقة دوري الهوكي الخماسي الذي نظمه اتحاد اللعبة برئاسة عبد الله سلطان الدح المطروشي، بمشاركة 10 فرق هي: دادا باي، قرية الشعب، شرطة الشارقة، يو تي إس سي، لاكنور، الإمارات، اس سي بيتر، كوورج، جولدن ايجل، سريليون، وجرت المنافسات على ملاعب الاتحاد بمدرسة الإبداع الأميركية بالشارقة، على مدار 9 أسابيع، بإقامة مباريات كل يوم أحد من كل أسبوع.
وعبر أحمد سعيد رئيس اللجنة الفنية عن سعادته بالشكل الذي خرجت به المسابقة بفضل الترتيبات الجيدة، وحرص مجلس إدارة اتحاد اللعبة، برئاسة عبد الله سلطان الدح وجميع أعضاء المجلس، على تقديم كل ما يفيد اللعبة وتطورها.

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