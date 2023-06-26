لورانس يقطع 33 خطوة في «سباق الجولف»



دبي (الاتحاد)

تقدم الجنوب أفريقي ثريستون لورانس 33 خطوة ليصبح بالمركز 15 في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أمس بلقب بطولة بي إم دبليو الألمانية المفتوحة في ميونيخ، وهو ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما سبق له الفوز بلقب جنوب أفريقيا المفتوحة مطلع الموسم الجاري.

تفوق لورانس بشكل دراماتيكي بعدما عاد من تأخره بفارق 4 ضربات عن المتصدر الهولندي يوست لويتن، وأنهى الجنوب أفريقي البطولة بالمركز الأول برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة ويرفع إجمالي رصيده إلى 923 نقطة بالمركز 15 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعزز فرصه بالتأهل للبطولة الختامية الكبرى للموسم، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

وكان اللافت في أداء لورانس أنه نجح بتحقيق 4 ألقاب في جولة دي بي ورلد خلال آخر 19 شهراً، وهو الذي استهل مشواره في الجولة في عام 2021، ونال جائزة أفضل لاعب مستجد في ذلك العام.

واستفاد الهولندي يوست لويتن من حلوله بالمركز الثاني في البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن لورانس، ليحقق 305 نقاط ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1,063 نقطة هذا الموسم ويتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي».

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 3,223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1,942 نقطة، وبالمركز الثالث الفرنسي فيكتور بيريز برصيد 1,766 نقطة.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.