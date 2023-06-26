ألكاراز يستعيد الصدارة على أبواب ويمبلدون

باريس (أ ف ب)

استعاد الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد يوم من تتويجه بأول ألقابه على الأراضي العشبية، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

تستمر المطاردة على عرش التصنيف بين اللاعبَين، إذ استعاد ألكاراز الذي بدأ العام مصنفاً أول، الصدارة من الصربي للمرة الثالثة منذ يناير بعد تتويجه بدورة كوينز البريطانية.

وكان ديوكوفيتش عاد إلى القمة بعد تتويجه في رولان جاروس مطلع الشهر، محققاً لقباً ثالثاً وعشرين قياسياً في البطولات الكبرى، قبل أن يستعيدها الإسباني الذي بات يتقدم على منافسه بفارق 80 نقطة.

وبذلك، سيدخل ألكاراز الذي حقق لقبه الخامس هذا العام والحادي عشر في مسيرته، منافسات ويمبلدون، وهو المصنف أول على حساب ديوكوفيتش حامل اللقب والساعي للتتويج مرة ثامنة في لندن، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر.

ويأمل ألكاراز «20 عاماً» في أن يمنحه هذا التتويج الأول على العشب، في ثالث مشاركة له فقط على هذه الأرضية، دافعاً في ويمبلدون بعد أن خسر في الدور ثمن النهائي العام الماضي وفي الثاني في 2021.

وشهد ترتيب العشرة الأوائل تغييراً واحداً آخر هو تقدم الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الثامن على حساب الأميركي تايلور فريتز الذي بات تاسعاً.

وتقدم الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 22 مركزاً إلى المرتبة 26 بعد تتويجه في دورة هاله الأحد بثاني ألقابه فقط في مسيرته على حساب الروسي أندري روبليف.

لدى السيدات، شهد تصنيف العشر الأوليات الذي لا تزال تتصدره البولندية إيجا شفيونتيك عودة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إليه، وتحديداً إلى المركز العاشر، بعد وصولها إلى نهائي دورة برمينجهام الأحد، حيث خسرت ضد اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وجاء تقدم التشيكية، بطلة رولان جاروس 2021، على حساب البرازيلية بياتريز حداد مايا التي تراجعت إلى المركز الثالث عشر.

كما تقدمت الأميركية جيسيكا بيجولا إلى المركز الرابع على حساب الفرنسية كارولين جارسيا التي أصبحت خامسة.

ولا تزال التونسية أنس جابر في المركز السادس وتدخل ويمبلدون طامحة للقب، بعد أن حلت وصيفة العام الماضي للكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وتحتل المصرية ميار شريف المركز 31.

في ما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 7675 نقطة (+1)

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595 (-1)

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5890

4. كاسبر رود (النرويج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4670

6. هولجر رونه (الدنمارك) 4510

7. أندري روبليف (روسيا) 4255

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3310 (-1)

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085

وضمت قائمة اللاعبات العشرة الأوليات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 8066

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090

4. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4905 (+1)

5. كارولين جارسيا (فرنسا) 4845 (-1)

6. أنس جابر (تونس) 3492

7. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 3305

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3301

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3101

10. باربورا كرايتشيكوفا (الجمهورية التشيكية) 2830 (+2)