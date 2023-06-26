الرزوقي يُعلن الترشح لرئاسة «آسيوي» الكاراتيه

علي معالي (دبي)

أعلن اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية جديدة تبدأ من 2023 حتى 2027، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، التي ستقام على هامش بطولة آسيا للكاراتيه، التي تستضيفها مدينة مالقا في ماليزيا خلال يوليو المقبل.

ومن المقرر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي يوم 18 يوليو المقبل، يليه في اليوم التالي اجتماع الجمعية العمومية «الكونجرس»، للانتخابات، ثم اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الجديد يوم 20 يوليو، على أن تنطلق البطولة الآسيوية في اليوم التالي 21 يوليو.

وجاء إعلان اللواء الرزوقي عن ترشُحه لهذا المنصب للمرة الثانية على التوالي في مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط شرطة دبي أثناء الإعلان عن توقيع شراكة إعلامية مع منصة «سبورت فور أوول» الإلكترونية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، ود.عبدالله البادي الأمين العام المساعد، رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

ويرى اللواء الرزوقي أن ترشحه للانتخابات المقبلة يأتي لاستكمال استراتيجية العمل الطموحة في الاتحاد الآسيوي، والتي انطلقت مع توليه رئاسة الاتحاد وفوزه بالإجماع في آخر انتخابات جرت في 2019 في طشقند عاصمة أوزباكستان.

صرح اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي قائلاً: «اسم دولة الإمارات، كافٍ كي نتقدم لمثل هذه المناصب القارية المهمة، وهو اسم نفتخر به في كافة المحافل، إضافة إلى أن علاقتنا مع جميع الاتحادات الأهلية والقارية والدولية يحكمها الثقة والصداقة والتعاون، وتسهم سياسة حكومتنا والقيادة الرشيدة في الإمارات بدعم هذه التوجهات ومساندة تواجد أبناء الدولة في المعترك الرياضي الدولي، وعلاقتنا مع جميع دول العالم دافع كبير لدعم تواجدنا كرياضيين على الساحة الخارجية».

وقال: «هناك العديد من الكوادر الإماراتية المميزة التي تم الزج بها في الاتحاد الآسيوي من الدورة الانتخابية الماضية، وكذلك على المستوى الدولي بوصفي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أيضاً والذي سمح لي بمنح مقعد إضافي في الاتحاد الآسيوي، حيث يتولى راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، في منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي».

وتابع: «ليس هذا فحسب، بل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي موزعون على الاتحادين العربي وغرب آسيا للكاراتيه تأكيداً لتواجدنا المميز على الساحة، حيث دفعنا بالخبير محمد عباس ليكون عضواً في اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وجابر الزعابي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد أصبح عضواً في لجنتي الحكام الآسيوية والدولية».

وأضاف الرزوقي: «بطولة العالم للشباب العام المقبل 2024 ستقام في الفجيرة بعد النجاح الهائل الذي حققته نسخة العام الحالي وسياسة الاتحاد الدولي في إسناد مثل هذه البطولات الكبرى لدولة مرتين متتاليتين».

وبحث الرزوقي مع الإعلاميين سبل دفع وتعزيز مسيرة العمل واستمع إلى مقترحاتهم، كاشفاً عن تدابير سيتخذها الاتحاد بالتنسيق مع الأندية لتنظيم نشر وإبراز فعالياته المدرجة في أجندة مسابقاته.

من جانبه، قال المهندس حميد شامس: «نقدر الدور الكبير للإعلام في دعم وإبراز رياضة الكاراتيه وأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في شكل البطولات لتحقيق جودة عالية، كما سيتم تشكيل لجان جديدة لتعطي قيمة مضافة، ومن أهمها تكوين لجنة للشباب للأعمار ما بين 18 و25 سنة، وسيكون لها مبادرات فعالة تسهم في التطور».

وقال عبدالله البادي: «شراكتنا مع الإعلام بوجه عام وتوقيع شراكة مع «سبورت فور أول» هدفها تحقيق إضافة جديدة لنا، والفترة المقبلة سوف تشهد مجموعة من الشراكات بهدف زيادة نشر ثقافة رياضة الكاراتيه وتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات التي حققها الاتحاد».