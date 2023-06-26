برشلونة يضم جوندوجان رسمياً

برشلونة(أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي جوندوجان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار برشلونة إلى أن عقد جوندوجان "32 عامًا" يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه تعاقد مع جوندوجان بعقد حتى 2025 وبشرط جزائي 400 مليون يورو (435.77 مليون دولار).

وتألق جوندوجان بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية نادرة "الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا"، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 11 هدفًا.

وقال جوندوجان في بيان: "بالنسبة لي فإنه لشرف اللعب في سيتي على مدار آخر سبع سنوات. كان مانشستر سيتي يمثل بيتي، وشعرت أني جزءًا من عائلة استثنائية جداً في سيتي".

وأضاف: "كنت محظوظاً بالمرور بالعديد من اللحظات التي لا تنسى خلال وجودي هنا، وكان حمل شارة القيادة خلال هذا الموسم الاستثنائي بمثابة أفضل تجربة في مسيرتي".

وكان جوندوجان أول لاعب يضمه بيب جوارديولا بعد توليه تدريب سيتي في 2016، رغم أن اللاعب الألماني كان يعاني حينها من إصابة في الركبة أثناء وجوده مع بروسيا دورتموند.

وأثبت جوندوجان أنه رجل المناسبات الكبيرة مع سيتي خاصة في آخر موسمين، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة في مسيرة ناديه. ويرحل جوندوجان بعدما خاض أكثر من 300 مباراة هناك وسجل 60 هدفاً.

وسيمثل جوندوجان إضافة كبيرة لتشكيلة المدرب تشافي في برشلونة، خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس عقب 18 عاماً في صفوف بطل إسبانيا.

وأحرز برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه فشل في العبور من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخرج من قبل نهائي كأس الملك.