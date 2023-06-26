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الرياضي

غنتوت يحرز لقب «دولية أطلنطس للبولو»

غنتوت يحرز لقب «دولية أطلنطس للبولو»
26 يونيو 2023 12:30

غنتوت (الاتحاد) 
أحرز فريق غنتوت للبولو، لقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو، التي استضافتها مدينة طنجة المغربية بمشاركة 6 فرق تضم أبرز اللاعبين، فريق غنتوت، وأجافاي، وفريق 189، وأريستو، ونادي بوليريتوس، بجانب فريق نادي «بي جي إتش» ممثل نادي بالميري مستضيف البطولة. 
وجاء تتويج فريق غنتوت بأول لقب دولي خارجي للبولو الإماراتي، بقيادة ناصر عبدالله الشامسي، الفائز بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفارس سهيل اليبهوني، وجيراردو وسانتياجو.
وأهدى اللاعبون اللقب إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تقدير لدعمه وتشجيعه ومتابعة سموه لمسيرة النادي منذ التأسيس في التسعينات.
وثمن أعضاء الفريق، اهتمام ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي لمسيرة النادي ودوره في نهضته وكافة الرعاة والجهات التي تدعم وتشارك في طفرة النادي.
وأشاد ناصر عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة وقائد الفريق والفائز بلقب أفضل لاعب في البطولة بمتابعة مجلس إدارة النادي وجهود كافة اللاعبين الذين كانوا بحجم الحدث، مثمناً جهود كافة الجهات الرياضية بالدولة.
ووجه الشكر إلى إدارة نادي بالميري على استضافة الحدث والجهود الكبيرة التنظيمية والفنية والإمكانيات الهائلة التي أسهمت في إنجاح البطولة الدولية، التي جمعت أبرز نجوم اللعبة في العالم.
وهنأ خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، أعضاء الفريق على الإنجاز الذي ترجمة دعم واهتمام سمو رئيس النادي وجهود مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة الرعاة وكافة الجهات. 

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