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الرياضي

إنريكي يقود سان جيرمان

إنريكي يقود سان جيرمان
26 يونيو 2023 12:20

أنور إبراهيم (القاهرة)
اقترب «مسلسل» تعيين مدير فني لقيادة باريس سان جيرمان من نهايته، حيث يصل المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى العاصمة الفرنسية بعد غدٍ «الأربعاء»، من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة في عقده مع «الباريسي».
وذكرت صحيفة «لوباريزيان» التي نشرت النبأ عبر موقعها الإلكتروني، أن إنريكي يصل هذا الأسبوع من أجل إنهاء كل ما يتعلق بعقده والتوقيع النهائي.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن مدة العقد عامان، بالإضافة إلى عام ثالث اختياري، وأن إنريكي يحصل على 8 ملايين يورو صافٍ سنوياً، بخلاف المكافآت والمتغيرات الأخرى.
وهكذا يبدأ إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب «الروخا» الإسباني مهمته بشكل رسمي، بعد أن يقوم أولاً بدراسة قوام الفريق الذي في حوزته واللاعبين الذين يأمل في ضمهم إلى الفريق.
وقالت الصحيفة إن إنريكي سيعمل بالتعاون مع لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي والمسؤول عن التعاقدات الجديدة، على أن يكون التنسيق كاملاً بينهما، سواء بالنسبة للاعبين القادمين أو الراحلين.
وأضافت الصحيفة أن إنريكي يأمل في بقاء النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لدوره الكبير في هجوم الفريق، كما يلتقي بنجوم سبق له تدريبهم من قبل مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا وكارلوس سوليه وفابيان رويز.
وتابعت الصحيفة قائلة: من المؤكد أن الإدارة العليا للنادي لن تتشاور مع إنريكي بخصوص موقف مبابي، وإنما ستتولى بنفسها البت في وضعه، والمتمثل فيما قالته من قبل: إما التجديد لعام ثالث، أوالرحيل هذا الصيف.
ومن جهة أخرى، تمت تسوية وضع كريستوف جالتييه المدير الفني الحالي ومنحه تعويضاً قدره 6 ملايين يورو، بسبب إقالته قبل نهاية عقده.

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