إدارة الوصل للجماهير: أنتم «الجماهير» رهاننا الدائم



مراد المصري (دبي)

يدرس الوصل الخيارات المطروحة أمامه، حيث تم الاستقرار على إكمال قائمة الأجانب الخمسة بالتعاقد مع مهاجم، وذلك مع وجود أكثر من اسم يسعى «الإمبراطور» لكسب كامل وقته لانتقاء اللاعب الأنسب، القادر على تقديم الإضافة في هذا المركز المهم.

وظهر في الساعات الماضية مهاجمون مرشحون، منهم البنيني إيجون توسين لاعب زيوريخ السويسري، فيما هناك خيارات من الملاعب اللاتينية، مع استمرار العمل لإكمال القائمة بأنسب مهاجم ممكن، في ضوء تفوق الوصل في الوقت الحالي، بإتمام عدد كبير من الصفقات وتجديد العقود للاعبين الأجانب والمقيمين، قبل انطلاق المعسكر الصيفي مطلع يوليو المقبل.

على صعيد آخر، تفاعلت الجماهير مع الفيديو التحفيزي الذي أطلقه النادي عبر منصاته، واستعرض فيه لقطات لعشاق «الفهود» الذين أبدعوا على المدرجات طوال مواسم عديدة، وتحديداً في الموسم الماضي، وكتب النادي: كلهم يراهنون على تعاقداتهم الجديدة للموسم القادم، والتعاقدات مهمة جداً، ولكن أنتم «الجماهير» رهاننا الدائم، الآراء مختلفة لكن الوصل واحد.

ويتطلع الوصل لتعزيز التواصل مع الجماهير حتى خلال فترة التوقف الصيفية، من خلال هذه الفيديوهات وإبقاء قنوات التواصل من أجل التأكيد على دور الجماهير المهم في شحن الفريق، من أجل العودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.