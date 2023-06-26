الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إدارة الوصل للجماهير: أنتم «الجماهير» رهاننا الدائم

إدارة الوصل للجماهير: أنتم «الجماهير» رهاننا الدائم
26 يونيو 2023 12:30


مراد المصري (دبي)
يدرس الوصل الخيارات المطروحة أمامه، حيث تم الاستقرار على إكمال قائمة الأجانب الخمسة بالتعاقد مع مهاجم، وذلك مع وجود أكثر من اسم يسعى «الإمبراطور» لكسب كامل وقته لانتقاء اللاعب الأنسب، القادر على تقديم الإضافة في هذا المركز المهم.
وظهر في الساعات الماضية مهاجمون مرشحون، منهم البنيني إيجون توسين لاعب زيوريخ السويسري، فيما هناك خيارات من الملاعب اللاتينية، مع استمرار العمل لإكمال القائمة بأنسب مهاجم ممكن، في ضوء تفوق الوصل في الوقت الحالي، بإتمام عدد كبير من الصفقات وتجديد العقود للاعبين الأجانب والمقيمين، قبل انطلاق المعسكر الصيفي مطلع يوليو المقبل.
على صعيد آخر، تفاعلت الجماهير مع الفيديو التحفيزي الذي أطلقه النادي عبر منصاته، واستعرض فيه لقطات لعشاق «الفهود» الذين أبدعوا على المدرجات طوال مواسم عديدة، وتحديداً في الموسم الماضي، وكتب النادي: كلهم يراهنون على تعاقداتهم الجديدة للموسم القادم، والتعاقدات مهمة جداً، ولكن أنتم «الجماهير» رهاننا الدائم، الآراء مختلفة لكن الوصل واحد.
ويتطلع الوصل لتعزيز التواصل مع الجماهير حتى خلال فترة التوقف الصيفية، من خلال هذه الفيديوهات وإبقاء قنوات التواصل من أجل التأكيد على دور الجماهير المهم في شحن الفريق، من أجل العودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.

 

أخبار ذات صلة
البطائح يتجمع 10 يوليو استعداداً للموسم الجديد
سواريز يرد على شائعات «ركبته» بهدفين
الإمبراطور
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
كرة القدم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©