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الرياضي

كارتابيا يحصد «الاستمرارية» مع شباب الأهلي بـ «النجومية»

كارتابيا يحصد «الاستمرارية» مع شباب الأهلي بـ «النجومية»
26 يونيو 2023 11:19


مراد المصري (دبي)
حصد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ثقة شباب الأهلي لتجديد عقده والاستمرار في صفوف «الفرسان» خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما حصد النجومية في الموسم الماضي الذي قاد خلاله الفريق لحصد لقب دوري أدنوك للمحترفين.
وجاء إعلان النادي رسمياً عن تجديد عقد اللاعب كما سبق أن أشارت «الاتحاد» مايو الماضي، بعد أن نال اللاعب الأجنبي الثقة بالكامل للاستمرار في صفوف الفريق، حيث لعب مع شباب الأهلي منذ عام 2019, 83 مباراة، وسجل 33 هدفاً، وصنع 19 هدفاً، خلال 6,311 دقيقة في مختلف البطولات، وكان حضوره بارزاً الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين تحديداً، بعدما خاض 20 مباراة وسجل 11 هدفاً.
الأرجنتيني المقيد في سجلات اتحاد الكرة بالجنسية الإيطالية، خاض بالمجمل 56 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل 19 هدفاً، ويحسب له الانضباطية ولم يحصل على أي بطاقة حمراء في مسيرته بالدوري، وبالمجمل حصل على 9 بطاقات في نحو 4 مواسم، إلى جانب دوره المهم وتسجيله أهدافاً في مباريات حاسمة للفريق في مشواره، حيث كان دائم الحضور في المناسبات الكبيرة التي احتاج فيها الفريق إلى خدماته.
كما أن كارتابيا كان هداف الفريق خلال مشاركته الأخيرة في دوري أبطال آسيا برصيد 5 أهداف، إلى جانب صناعة هدف آخر، حيث يستعد «الفرسان» لخوض الدور التمهيدي الفاصل بداية من منتصف أغسطس المقبل، بلقاء الوحدات الأردني، ثم اللعب مع النصر السعودي في حال الصعود.

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