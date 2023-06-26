«لاجارديه» و«فريدي» يتفوقان في كأس الوثبة



عصام السيد (أبوظبي)

توج الجوادان «لاجارديه»، و«فريدي» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

واجتذب مضمار بيليوستي العشبي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر.

وتميز السباق بالقوة والتحدي، حيث فرض الجواد «جوت دو لاجارديه» للمالك البلغاري خريستو ستويانوف هيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة أتانسوف فالنتين، نفسه في السباق البالغ طوله 1700 متر، ليتفوق بفارق مريح عن وصيفه «هيرمس دوايواليه» لإيفان ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة عارف اسينوف.

وتمكن البطل «جوت دو لاجارديه» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:51:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

وفي نفس السياق تنافست 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في مضمار وارجيم البلجيكي، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الصيفي للتحمل لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 5.000 يورو.

وخطف الجواد «فريدي باي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة ستيفان هيلين، اللقب بفارق 1,5 طول عن المرشح الأول «الزاركا» للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين، بقيادة كوين كليمانز، مسجلاً زمناً وقدره 2:32:24 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «تيكس» للمالك والمدرب يوهان فرستربين، وقيادة سيب بالكين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.