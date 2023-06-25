«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يُنهي السباق في «الصدارة»

دبي (الاتحاد)

فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «بدون بدلة»، التي نظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع الرابطة على مدار يومين.

وأُقيمت البطولة في نادي النصر بدبي بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية وخُصصت منافسات اليوم الختامي لفئتي الهواة والمحترفين، وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني، فيما نال A.F.N.T المركز الثالث.

ومن جانبه، أكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة والذي تمثّل في مشاركة أبرز النجوم من مختلف قارات العالم، مما أضفى على المنافسات أجواء استثنائية.

وقال: «وفّرت البطولة فرص الاحتكاك القوي للاعبين المشاركين مع أفضل مدارس العالم، وهيأت مناخاً مثالياً يتيح التحضير بشكل جيد للمشاركات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، الوجهة الأكبر والأهم لأفضل لاعبي البساط على مستوى العالم».

وهنأ البطران لاعبي الإمارات من حملة الأحزمة المختلفة على أدائهم المشرّف، وتطوّر مستوياتهم من بطولة إلى أخرى. وقال: «أصبح لاعبونا يمتلكون الأفضلية في مواجهتهم مع أفضل نجوم العالم، والتفوق عليهم بكل جدارة».

وأشاد البطران بدور الأندية والأكاديميات في ترسيخ نجاح برامج وبطولات اتحاد الجو جيتسو، وذلك من خلال التخطيط والعمل وفقاً لرؤيته الاستراتيجية في الاستثمار في المواهب مما يرفع المستوى الفني للبطولات، ووجه شكره إلى نادي النصر على الاستضافة المتميزة لمنافسات البطولة.

من جهته، أكد البرازيلي كارلوس بيتو عضو الجهاز الفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن ناديه يخوض جميع البطولات بهدف واحد، وهو الوصول إلى منصة التتويج.

وقال: «نعمل وفق استراتيجية مدروسة تركز على الاستثمار في المواهب والمراحل السنية الناشئة والشابة، وتوفر لنا إدارة النادي جميع الإمكانات والعوامل التي تساعد اللاعبين على التطور، ونحن نعمل كعائلة واحدة لتحقيق النجاح والوصول إلى العالمية».

وأكد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن بطولة فئة البدون بدلة، تمثل تجربة رائدة ومميزة في نسختها الحالية، وتشكل امتداد لنجاحات بطولات الرابطة في مختلف عواصم العالم.

وأوضح: «تأتي المشاركة القوية في منافسات البطولة من اللاعبين حملة الحزام الأسود وغيرهم من المحترفين، في ظل إدراك جميع اللاعبين لأهمية التواجد في كل بطولات الرابطة سعياً لحصد النقاط التصنيفية التي تمثل أقصر الطرق لترسيخ مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تعتبر من أرفع جوائز رياضة الجو جيتسو وأكبرها قيمة».

أما الحكم الدولي أنيس علي اليافعي، فقد أشاد بالنجاح التنظيمي المذهل للمنافسات، منوهاً بأن منافسات فئة بدون بدلة تشهد نمواً متزايداً وإقبالاً ملحوظاً من قبل الممارسين.

وأثنى على خطوة إشراك فئة البراعم في المنافسات لما لذلك من أثر على تطوير تقنياتهم وتمكنهم على البساط، وأبدى تفاؤلاً كبيراً برؤية إقبال كبير على المشاركة في هذا النوع من البطولات، خصوصاً من حملة الحزام الأسود.

أما البرازيلي جاكسون بيرناندو لاعب أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، والذي فاز بذهبية الحزام الأسود للمحترفين وزن 85 كجم، فقد أكد أن منافسات الحزام الأسود تستوجب أعلى درجات التركيز والكفاءة، كما تعتمد على توجيهات المدربين، وتلعب الحالة النفسية للمنافس دوراً في حسم النزال.

وقال: «اكتسبت الكثير من الخبرة خلال المشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث توفر أجواء فريدة من المنافسة مع أفضل الرياضيين، كما تعكس المعنى الحقيقي لاحتراف الرياضة، باعتمادها على أعلى المواصفات العالمية».

وأضاف: «المشوار لا يزال طويلاً، وأمامنا عدد من الاستحقاقات المهمة قبل المشارك في البطولة الأكبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في شهر نوفمبر المقبل».

من جانبه، قال إبراهيم المازمي من أكاديمية A.F.N.T، والذي حقّق ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 62 كجم: «يعد هذا الإنجاز نتاج عمل دؤوب خلال الأشهر الماضية، فالفوز في مثل هذه البطولات التي تضم نجوم العالم ليس بالأمر السهل».

وأضاف: «كل نزال خضته كان بمثابة نهائي بالنسبة لي، ولقد أتاحت لي هذه الاستراتيجية مضاعفة مستويات التركيز خلال النزالات بغض النظر عن قوة وخبرة المنافس، خاصة أن رياضة الجو جيتسو تحتاج إلى الصبر والتركيز».