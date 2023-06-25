إثارة كبيرة في منافسات «الفطامين» بميدان الذيد

الذيد (الاتحاد)

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات قوية لسباق سن الفطامين، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 م.

وفي الشـــــــوط الأول، فازت «الشاهينية» لأحمد سعيد حارب بالعجيد، بزمن قدره 2:7:13، وفي الشـــــــوط الثاني «منحاش» لأحمد سعيد سالم الكتبي، بزمن قدره 2:8:84، وفي الشـــــــوط الثالث «دانات» لمحمد هاشل راشد الخاطري، بزمن قدره 2:8:67، وفي الشـــــــوط الرابع «الشامخ» لعلي مطر محمد محيان الكتبي، بتوقيت 2:8:22.

وفي الشـــــــوط الخامس، فازت «نجود» لراشد سعيد علي لاحج، بزمن قدره 2:8:14، وفي الشـــــــوط السادس «شاهين» لمنصور علي سعيد بن كندية، بزمن قدره 2:11:33، وفي الشــــــــوط السابع «الهنوف» لمحمد هاشل راشد الخاطري، بزمن قدره 2:5:67 (أفضل توقيت)، وفي الشـــــــوط الثامن «برستيج» لمحمد هاشل راشد الخاطري، بزمن قدره 2:9:74، وفي الشـــــــوط التاسع «الشاهينية» لسلطان سالم سعيد الخاصوني، بتوقيت قدره 2:7:40، وفي الشــــــوط العاشر «شاهين» لمحمد حارب محمد الخاصوني، بتوقيت قدره 2:7:60، وفي الشـــــوط الحادي عشر«سرابة» لعلي سلطان راشد النعيمي، بزمن 2:10:68، وفي الشـــــوط الحادي عشر «شاهين» لمنصور علي سعيد بن كندية، بزمن قدره 2:7:17.

أما في الأشـــواط المفــتـوحــة: فقد فازت بالشـــــوط الثالث عشر «الشاهينية» لـمحمد حارب محمد الخاصوني، بزمن قدره 2:9:29، وفي الشـــــوط الرابع عشر«شاهين» لحميد راشد خليفة الغفلي، بزمن 2:12:58، وفي الشـــــوط الخامس عشر «الشاهينية» لمحمد سعيد محمد الكتبي، بزمن قدره 2:10:99، وفي الشـــــوط السادس عشر «شاهين» لحميد راشد خليفة الغفلي، بزمن 2:12:47.

وفي أشــواط الصـعـوب: فازت بالشـــــوط السابع عشر «الشبابية» لمحمد خلفان بالعامري الكتبي بتوقيت قدره 2:11:18، وفي الشــــوط الثامن عشر «أدهم» لسالم سعيد ضحي الكعبي، بزمن 2:16:47، وفي الشـــــوط التاسع عشر«الشاهينية» لمحمد سعيد محمد الكتبي، بتوقيت قدره 2:11:87، وفي الشــــوط العشرين «اساس» لمطر علي غدير الكتبي، بزمن قدره 2:14:04.