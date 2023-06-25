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الرياضي

الهلال يضم كوليبالي

الهلال يضم كوليبالي
25 يونيو 2023 22:31

الرياض(د ب أ)

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، قادماً من تشيلسي الإنجليزي. وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النادي أنهى إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي السنغالي، ليصبح بذلك ثاني صفقات الفريق في 48 ساعة، بعدما انضم البرتغالي روبن نيفيز للفريق قادماً من وولفرهامبتون الإنجليزي. 

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وأوضح أن فهد بن سعيد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، كان ممثلاً عن الهلال في الجلسة، التي وقع فيها كوليبالي على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2026/2025.
وسبق لكوليبالي 32 عاماً أن لعب لأندية ميتز الفرنسي وجينك البلجيكي ونابولي الإيطالي، قبل أن ينضم إلى تشيلسي الموسم الماضي.
وعلى الصعيد الدولي لعب كوليبالي 71 مباراة مع المنتخب السنغالي وسجل هدفاً وحيداً، كما أنه توج مع الفريق بلقب كأس أمم أفريقيا العام الماضي. 

 

 

كوليبالي
الهلال السعودي
تشيلسي
نابولي
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