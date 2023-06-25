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كفيتوفا تتحفز لويمبلدون بلقب «ألمانيا المفتوحة»

كفيتوفا تتحفز لويمبلدون بلقب «ألمانيا المفتوحة»
25 يونيو 2023 22:26

برلين (رويترز)
تغلبت بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 6-2 و7-6، لتحرز لقب بطولة ألمانيا المفتوحة للتنس، وتؤكد استعدادها لويمبلدون التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وحسمت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 33 عاماً المجموعة الأولى، مستفيدة من الضربات الأمامية السيئة لنظيرتها الكرواتية.
لكن كفيتوفا التي انتصرت على فيكيتش في طريقها للقب ميامي هذا العام، فقدت إرسالها في بداية المجموعة الثانية، قبل أن تفوز بثلاثة أشواط متتالية لتعوض تأخرها 5-3 وتتقدم 6-5 بضربة إرسال ساحقة.
وحافظت فيكيتش التي تقدمت من المركز 69 إلى 23 في التصنيف العالمي، بعد بلوغ دور الثمانية في أستراليا المفتوحة وفوزها باللقب في مونتيري، على إرسالها، لتجبر كفيتوفا على خوض شوط فاصل.
وأنهت كفيتوفا المباراة بضربة أمامية رائعة، لتحسم المواجهة من الفرصة الأولى.

 

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