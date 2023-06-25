أرتيتا يتألم

لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن شعوره بالألم بسبب خسارة فريقه لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أبدى سعادته بالتطور الذي يشهده الفريق الذي كان فقد «روحه».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال كان قد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 248 يوماً الموسم الماضي، قبل فقدان اللقب لصالح مانشستر سيتي ومدربه جوسيب جوارديولا، والذي حقق الثلاثية، تاركاً أرسنال في موسم من دون ألقاب للعام الثالث على التوالي.

وقال المدرب، البالغ من العمر 41 عاماً، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «حتى اليوم، ما زلت أتألم بشدة، لم نفز بالدوري الإنجليزي بعدما قضينا عشرة أشهر نقاتل مع سيتي».

وأضاف: «لكن هذه هي الرياضة، ومع ذلك فما حققته مع ذلك الفريق الشاب يستحق العناء، هذا أمر واضح بالنسبة لي».

وتابع المدرب الإسباني، الذي تولى المهمة في ديسمبر عام 2019: «لقد بدأ ذلك قبل أكثر من ثلاثة أعوام، كنت مساعد جوارديولا في سيتي، ولعبنا ضد أرسنال ورأيت أن ذلك الفريق فقد روحه».

وأوضح: «لم يكن ذلك ممتعاً، لم أشعر بذلك، كنت أعلم أن هناك خياراً، بعد ذلك بفترة قصيرة أن أكون موجوداً كمدرب وأعلم أن ذلك الفريق كبير، وأن عليك أن تربط الفريق بالجماهير، وكان من الصعب فعل ذلك، وأشعر بسعادة في الوقت الحالي».

وقال: «لدينا هوية واضحة، هناك اتحاد ونحن مفعمون بالطاقة، هذا هو الأمر الأهم . من أعلى إلى أسفل، الجميع يعمل في الاتجاه نفسه». ورد أرتيتا على التكهنات حول ربطه بالانتقال لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قضى هناك 18 شهراً على سبيل الإعارة خلال مسيرته الكروية، بالقول إنه سعيد وممتن لوجوده في النادي الواقع في شمال لندن.

وقال أرتيتا: «يمكنني فقط قول، إنني سعيد في أرسنال، أشعر بأنني محبوب وأشعر بالتقدير من ملاك النادي، ستان وجوش كرونكي، ولدي الكثير لفعله في هذا النادي، أنا سعيد وممتن للغاية لوجودي في أرسنال».

وسيبدأ أرسنال مشواره في بطولة الدوري الموسم المقبل 2024/2023 بمواجهة نوتنجهام فورست يوم 12 أغسطس المقبل.