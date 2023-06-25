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عجمان يغلق ملف الأجانب بـ «الشيخاوي»

عجمان يغلق ملف الأجانب بـ «الشيخاوي»
25 يونيو 2023 17:30

رضا سليم (دبي) 
أغلق نادي عجمان ملف الأجانب في الموسم الكروي الجديد، بعد التعاقد مع التونسي الدولي هيكل الشيخاوي لاعب اتحاد المنستيري، ومنتخب تونس، لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، ليحل الشيخاوي بدلاً من مواطنه فراس بالعربي الذي انتقل إلى الشارقة.
ومن المنتظر أن يعلن نادي عجمان عن الصفقة بشكل رسمي، ليكون الشيخاوي، التونسي الثاني، بعد مواطنه المدافع نادر الغندري، الذي حسمت إدارة النادي انتقاله مبكراً ليقود الدفاع «البرتقالي» في الموسم الجديد، بدلًا من السلوفينيي ميرال، الذي رحل مع نهاية عقده بعد موسمين مع الفريق، كما حسم النادي تمديد استعارة علي مدن من الرفاع البحريني بالإضافة إلى استمرار المغربي وليد أزارو والكونغولي بريستيج مبونجو.
ويدخل «البرتقالي» معسكر الإعداد للموسم الجديد، والذي سينطلق يوم 5 يوليو المقبل بصفوف مكتملة من الأجانب، بالإضافة إلى تجديد عقد المغربي عصام فايز اللاعب المقيم حتى 2027.
وسينضم الشيخاوي والغندري للفريق بعد انتهاء مسابقات الدوري التونسي الشهر المقبل.
ويعد الشيخاوي من الصفقات المميزة لفريق عجمان، حيث شارك اللاعب مع فريقه في 22 مباراة وسجل 6 أهداف، ولديه خبرة كبيرة في صناعة وتسجيل الأهداف والتمتع بمهارات فردية عالية.

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