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الرياضي

جفارديول يقترب من مانشستر سيتي

جفارديول يقترب من مانشستر سيتي
25 يونيو 2023 16:30

برلين (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن يوشكو جفارديول لاعب نادي لايبزج يعتزم الانتقال لفريق مانشستر سيتي هذا الصيف. 

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية، فإنه يتوقع أن يقوم مانشستر سيتي بتقديم عرض خلال الأيام المقبلة.
وذكرت تقارير أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد الصفقة، ولكن النادي قد يكون مستعداً للسماح لجفارديول بالرحيل مقابل ما يقرب من 110 ملايين يورو. 

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ولدى المدافع عقد مع لايبزج، الفائز بكأس ألمانيا، حتى 2027، لكن خسارة جفارديول، ستكون بمثابة ضربة موجعة للايبزج، الذي بالفعل رحل عنه لاعبين مهمين هما كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو إلى بايرن ميونيخ وتشيلسي على الترتيب.

يوشكو جفارديول
مانشستر سيتي
لايبزج
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