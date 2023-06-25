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زيدان: هذا اللاعب يجعلني أقفز من فوق مقعدي

زيدان: هذا اللاعب يجعلني أقفز من فوق مقعدي
25 يونيو 2023 16:28

أنور إبراهيم (القاهرة)
تحدث النجم الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان إلى قناة «تيلي فوت» الفرنسية في برنامجها الأسبوعي الأحد، بمناسبة انتهاء الموسم الكروي، ليجيب عن كافة الأسئلة التي وجهت إليه. 

وفي البداية قال «زيزو» بطل العالم المتوج بمونديال 1998 مع «الديوك»: كنت أشاهد جميع المباريات واستمتعت بمباريات الدوري الإسباني «الليجا» لأنها مفتوحة وتعجبني، وبالدوري الإنجليزي «البريميرليج» ومنتخب فرنسا. 

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وكشف زيدان الفائز بدوري الأبطال الأوروبي 3 مرات متتالية مع ريال مدريد، عن أكثر لاعبين يفضلهما، وقال: إذا كان هناك لاعب يمكنه أن يجعلني أقفز من فوق مقعدي، فهو كريم بنزيمة، وربما أيضاً لوكا مودريتش، فهما لاعبان تشعر والكرة معهما إنهما سيخسرانها، ثم فجأة تجدهما أجادا التصرف وخرجا بالكرة من أي موقف صعب.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفتقد «أدرينالين» الملاعب وحرارة اللعب والتدريب على مستوى عالٍ، اعترف زيدان الحاصل على الكرة الذهبية 1998، قائلاً: نعم، إنه بالتأكيد أفتقد هذه الأجواء.
وأضاف: عندما نكون بعيدين، نرى الأمور بشكل مختلف، وها أنا بالفعل بعيد منذ عامين، ولهذا لا أشعر بأجواء الملعب ولكني سوف أعود.
وعما إذا كان ينوي العودة للعيش في فرنسا والعمل بها، قال: ليس هناك ما يمنع ذلك، ولكنني أعرف ما أريده ومالا أريده. وإذا كنت موجوداً في فرنسا حالياً، فذلك لأنه من الضروري أن أكون موجوداً مع عائلتي الكبيرة في مارسيليا مسقط رأسي، وآمل أن يكون بمقدوري القول قريباً إنني في طريق العودة للتدريب.
وعندما سئل عن فكرة تدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا، أجاب زيدان على طريقته: لم لا؟. ورداً على سؤال أخير عن رأيه في تعاقد ريال مدريد مع نجم خط الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام، قال زيدان: هو لاعب مهم ولاعب المستقبل وأعتقد أنه جاهز للعب للميرينجي. 

زين الدين زيدان
ريال مدريد
كريم بنزيمة
باريس سان جيرمان
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