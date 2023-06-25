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3 سباحين يمثلون المنتخب في «عربية» الجزائر

3 سباحين يمثلون المنتخب في «عربية» الجزائر
25 يونيو 2023 15:30

دبي (الاتحاد)
يواصل منتخب السباحة استعداده للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، حيث يشارك بثلاثة سباحين في البطولة، وتغادر بعثة المنتخب يوم 2 يوليو المقبل، ثم يتجه بعدها المنتخب الوطني إلى المشاركة في بطولة العالم للسباحة في كوكا باليابان.
وأعلنت لجنة تسيير الأعمال مشاركة 3 سباحين في دورة الألعاب العربية وهم سالم غالب، عمر الحمادي، يوسف الشامسي، وتضم البعثة مروان حافظ الحتاوي مدرباً للمنتخب وعبدالواحد محمد عبدالله إدارياً، وخالد الدسوقي مدرب لياقة.
وعقب انتهاء البطولة يشارك المنتخب في بطولة العالم للسباحة باليابان، والتي تشهد مشاركة يوسف المطروشي، الذي سيأتي من أميركا مع موعد البطولة، ويلتقي معه سباح منتخبنا سالم غالب، ومروان حافظ في البطولة العالمية.
أكد مروان حافظ مدرب منتخبنا على مواصلة التدريبات في نادي الوصل استعداداً للمشاركة العربية، حيث يتدرب السباحون على فترتين يومياً قبل خوض دورة الألعاب العربية، وهناك اهتمام كبير من السباحين ومواظبة في التدريبات وعدم الغياب رغبة منهم في تمثيل المنتخب بالشكل اللائق.

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