«جولف الإمارات» يتألق في «الأولمبياد الخاص»

دبي (الاتحاد)

نجح لاعبا منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي، علي بن سميدع وعمر البستكي، في الحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 17 وحتى 25 يونيو الجاري.

وكاد الجولف الإماراتي أن يحقق الصعود مجدداً على منصات التتويج، بعد أن أنهت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي مشاركتها العالمية الأولى بالمركز الرابع.

ومثل منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي للجولف في المنافسات التي احتضنها ملعب نادي سارو، كل من حامل فضية دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 علي بن سميدع، ومساعده عمر البستكي وفق نظام اللعبة في منافسات الذكور، والشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي على صعيد منافسات الإناث، تنافسوا مع 181 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، في خمسة مستويات مختلفة على صعيد المنتخبات والفردي.

واستطاع الثنائي علي بن سميدع وعمر البستكي، إنهاء منافسات المستوى الثاني الخاص بالفرق ومعدل الحفر التسع بإجمالي 177 ضربة، حاصدين من خلالها الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول للثنائي الهندي راهول أجروال وسينج سياني الذي أنهى مسار الحفر التسع بـ159 ضربة.

وفي منافسات المستوى الأول للإناث الخاص بالمهارات، حققت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي إجمالي 196 نقطة قادتها للمركز الرابع، متأخرة بفارق 25 نقطة عن صاحبة المركز الثالث الألمانية ستيفاني لوتز، فيما ذهبت الميدالية الفضية للبولندية كاترينا يافوكييش بإجمالي 223 نقطة، والذهبية والمركز الأول للإيطالية جاليا فيلريني بإجمالي 225 نقطة، ويعتبر المركز الرابع لبنت الإمارات إبداعاً في ظهورها الأول وسط منافسات من سبقوها بهذه اللعبة حول العالم.

وأكد سمير الولاني مدرب المنتخب، أن لاعب المنتخب علي بن سميدع قدم مستويات جيدة للغاية، مستنداً إلى خبراته المكتسبة من مشاركاته السابقة في الدورات العالمية.

وقال الولاني: «استحق لاعبا المنتخب علي بن سميدع وعمر البستكي، تشاركهما الإنجاز وصعود منصات التتويج وحصد الميدالية الفضية».

وأشادت مدربة منتخب الفتيات إبريل فارني بما قدمته الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي وحصولها على المركز الرابع رغم مشاركتها الأولى بمثل هذا الحدث العالمي، واعتبرتها خطوة أولى في طريق التحليق عالمياً مستقبلاً بساحات اللعبة.