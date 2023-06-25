«ذكرى الشاهنية» تتصدر ترشيحات كأس الوثبة في ويندسور

ويندسور (الاتحاد)

يشهد غداً مضمار ويندسور في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز نوفيس ستيكس لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتتصدر خيول عذبة للسباقات ترشيحات السباق، الذي تشارك فيه 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، أبرزها ممثلة عذبة للسباقات «ذكرى الشاهنية»، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة توم ماركوند، ويبلغ تصنيفها 101 رطل.

وكانت المهرة الرمادية المنحدرة من نسل «المرتجر»، قد فازت بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة 1600 متر، في ظهورها الأول بمضمار دونكاستر، حيث تفوقت على أقرب منافسيها «أبية عذبة» بفارق 5,5 طول، قاطعة المسافة في زمن وقدره 1:46:48 دقيقة.

وأكدت المدرب فيل كولينجتون بعد نهاية السباق أنها ستتوجه إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، البالغة جائزته 80 ألف جنيه إسترليني «ديربي المملكة المتحدة» مرة أخرى في نفس المضمار في 19 أغسطس.

وينافسها على اللقب رفيقة الإسطبل المهرة «سيدة عذبة» بقيادة تاج أوشي، ويبلغ تصنيفها 80 رطلاً، و«فيكتوريا» لجيمس أوين للسباقات، بإشراف جيمس أوين، وقيادة كيرين أونيل، و«كاياك» لأيفر مور للسباقات، بإشراف جين هاريس، وقيادة لورا بيرسون.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.