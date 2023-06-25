بـ 7 ميداليات.. «أبوظبي» يعانق المجد في «البارح الدولية للشراع»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريق أبوظبي للشراع الحديث سبع ميداليات عبر النسخة 29 من بطولة البارح الدولية للشراع، والتي اختتمت بمملكة البحرين، بعد اكتساح قوي من جانب أبطال الإمارات خلال منافسات البطولة، التي شهدت مشاركة نخبة من البحارة والأبطال في فئات الشراع من 7 دول عربية وصلت إلى 54 متسابقاً ومتسابقة.

وتوج الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، الأبطال في ختام المنافسة وبحضور سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين عن الرياضة البحرية في البحرين والوفود المشاركة في البطولة.

وسجل أبطال فريق أبوظبي الميدالية الذهبية والميدالية الفضية في فئة الأوبتيمست، بتحقيق مايد آل علي المركز الأول وحلول خليفة الرميثي في المركز الثاني، وفي فئة الفتيات أوبتيمست حققت مدية النيادي الميدالية البرونزية بإحراز المركز الثالث.

وفي فئة إلكا 4 حقق عبد الله طارق الميدالية البرونزية بإحراز المركز الثالث، وفي فئة إلكا 4 فتيات حققت كامليا القبيسي الميدالية الذهبية بإحراز المركز الأول، وحصدت مروة الحمادي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي فئة الإلكا 6 أحرز محمد الحمادي المركز الثاني والميدالية الفضية، وليكون المجموع بذلك ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات لفريق أبوظبي عبر المنافسة.

وكانت المنافسة والتي انطلقت في الثاني والعشرين واستمرت لمدة 3 أيام، قد توالت بشكل يومي عبر مجموعة من التصفيات والسباقات للفئات المختلة في البطولة، ليأتي الختام مثمراً والحصاد متميزاً لأبطال الإمارات وفريق أبوظبي، وفي ظل النتائج القوية التي تحققت في كافة فئات المنافسة.

من جهته هنأ سالم الرميثي، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبارك له تحقيق الإنجازات والميداليات لأبطالنا في بطولة البارح الدولية والتفوق الكبير لاسم الإمارات من خلال المنافسة.

وأكد سالم الرميثي أن فريق أبوظبي يستمر وبشكل دائم في جلب الفرحة والسعادة للرياضة الإماراتية، بما يحققه من تفوق وإنجازات في مستوى المشاركات والحضور، وقال: سعداء بأن يحقق لنا أبطالنا سبع ميداليات والعودة للوطن وللرياضة الإماراتية بإنجازات عظيمة، خصوصاً وأن الأسبوع الماضي شهد تحقيق البطل راشد الملا نجم فريق أبوظبي لفضية ووصافة فئة الحركات الاستعراضية عبر بطولة العالم للدراجات المائية.

وشدد سالم الرميثي على أن مشاركة الفريق في بطولة البارح، جاءت لاكتساب الخبرة ومهارات جديدة للبحارة المشاركين، وفي الوقت ذاته المنافسة على تحقيق الميداليات وقد تحقق كل ذلك، لتكون المكاسب كبيرة من وراء هذه البطولة، وأضاف: ما حققه فريقنا في هذه البطولة عاد علينا بفوائد كثيرة لا حصر لها، وسيكون دافعاً قوياً لنفس المجموعة من أجل تقديم مجهود أفضل وقدرات أعلى في البطولات المقبلة للشراع الحديث.

وأكد سالم الرميثي أن متوسط الأعمار لأبطال أبوظبي للشراع الحديث، يبشر بأن الجيل الحالي سيحصد الميداليات والألقاب في البطولات المقبلة للشراع بفئاته المختلفة، وأشاد بقدرات الأبطال على الذهاب بعيداً في الكثير من البطولات والألعاب الدولية في الفترة القادمة.