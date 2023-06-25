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كيربر تخطط للحلم

كيربر تخطط للحلم
25 يونيو 2023 13:57

برلين (د ب أ)

تخطط الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، للعودة لبطولات التنس مع بداية الموسم المقبل بعد ولادة طفلتها. 

وقالت اللاعبة الألمانية في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم سونتاج» الأسبوعية: «سأعود مع بداية الموسم المقبل وهدفي الأساسي هو خوض بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2024». 

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وأضافت: «هذا يتضمن البطولات الإحمائية في أستراليا، التي تقام في يناير، ربما سأشارك أيضاً في كأس يونايتد مع ألمانيا. العودة في إحدى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» سيكون بمثابة حلم». 

ومنذ ولادتها لطفلتها ليانا في فبراير الماضي، تدربت كيربر بالفعل لكي يعود جسدها للاعتياد على لعب التنس مرة أخرى. وقالت: «ولكن في بولندا، في أكاديمية التنس التي أمتلكها، قمت بضرب بعض الكرات». 

وفي بطولة باد هومبورج قبل حدث إحمائي لبطولة ويمبلدون، قامت كيربر «بحصة تدريبية مكثفة للمرة الأولى، حيث لعبت لأكثر من ساعة»، وبسؤالها عما إذا كان ينبغي السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس المنافسة، قالت كيربر: «هذا سؤال سياسي. في النهاية، تم اتخاذ القرار بهذه الطريقة».
وأضافت: «ولكن الحرب ما زالت دائرة، وهذا هو أسوأ شيء على الإطلاق. أعيش في بولندا، الحرب قريبة للغاية، أيضاً من حيث الإدراك. إيجاد التوازن الصحيح، من دون التأثير على الرياضيين غير المشاركين، أمر صعب للغاية».

أنجليك كيربر
ويمبلدون
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